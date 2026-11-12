新規収録となった建物も公開になりました!!





アートディンクは、都市開発鉄道シミュレーション「A列車で行こう9」シリーズの最新作となるPC（Steam）ソフト「A列車で行こう9 PRIME LINE」の予約&乗り換えキャンペーンと、新規収録となった建物について発表した。

「A列車で行こう」は1985年に生まれた都市開発、鉄道運営、会社経営の要素を併せ持つリアルタイムシミュレーションゲームだ。「A列車で行こう9」は2010年に発売となり、幾多のバージョンアップを経つつ、各社のゲーム機にも展開してきた、日本が世界に誇る「鉄道＆街づくりシミュレーション」だ。

「PRIME LINE」では街づくりの根幹となる線路や道路の敷設システムが大改革されている。自由な曲率や角度でカーブや勾配を生成できる「フレキシブル機能」の搭載により、緩やかな曲線やループ線など、従来版では難しかった路線の表現が可能となった。さらに、好評を博した「A9 Evolution」のコンテンツも収録されている。

「A列車で行こう9 PRIME LINE」の発売予定日は12月10日で、予定価格は1万8480円となっている。プラットフォームはPC（Steam）のダウンロード販売で、プレイ人数は1人、対応言語は日本語および英語だ。

「A列車で行こう9 PRIME LINE」

A9ユーザーは半額で購入可能

Steam版からは「超特別価格」で



A9ユーザーのための、「PRIME LINE」購入キャンペーンが11月12日から始まった。Windows版の「A列車で行こう9」を持っている人は、定価1万8480円の半額の9240円で購入可能。キャンペーンは2027年3月31日までとなる。

乗り換え手順には、メールアドレスと、日本で販売された「A列車で行こう9」の認証用シリアルコードがあればいい。クーポンを発行し、KOMODO STATIONでSteamキー購入時にクーポンを使うカタチだ。詳しくは下記サイトまで。

Steam版「A列車で行こう9 V5DX+」を持っている人は「超特別価格」で「PRIME LINE」を購入できる。こちらは日本版・国外版どちらも対象だ。割引期間は2027年2月1日までで、Steamにて「コンプリートパックDX+」を持っているSteamアカウントで、「A列車で行こう9 PRIME LINE」を購入すればいい。

新規収録の建物が公開

湾曲したホームが作れる「カーブ駅」

Switch 2「A9 Evolution」の現代建物、交通機関も完全収録



限られた土地を有効活用するのが、日本の街づくり。狭い土地にも建てられる40m×40m未満の小型建物を多数追加した。また、カーブの隙間を彩る、汎用性の高いアイテム群を新規収録。建物の敷地内に重ねて配置することで、駅前やランドマークの周りも華やかに演出できる。

小規模ビル1～6、戸建住宅1～４

小規模マンション1～３

平面駐車場、高架下店舗1～4

郵便局（小）、歯科医院、神社（小）

敷いた線路に沿って湾曲したホームが作れる「カーブ駅」を新規追加！列車の編成美が目立つ急カーブから、建物や河川の間を縫うように建てられたS字カーブまで、思い描く自由な曲線のホームを建設できる。

桜、駐車車両1～3、モニュメント1～7

公衆便所、花壇、生垣

また、Nintendo Switch 2 「A列車で行こう9 Evolution」にて追加された現代の建物群、交通機関も完全収録。緑化が進む都市部、交通が整備され生まれ変わった地方都市、埋立地を利用した物流の中心など、より効率的で、環境と人にやさしい街並みを表現できる。

緑化ヒルズ1、緑化ヒルズ2、緑化ビル、緑化高層ビル

緑化ショッピングモール１、緑化ショッピングモール２

立体公園型ショッピングモール、都市庭園

バスケットボールアリーナ、物流センター、データセンター

立体ビジョン付き建物、複合ビル、複合ビル（三角）

駐車場、メガソーラー1、メガソーラー2、レンタカー店、シェアサイクル

地下鉄駅入口（大）、地下鉄駅入口（エレベーター）

電停–バリアフリー、ターミナル駅-歩行者デッキ、バス停–都市、タクシー、燃料電池バス

「A列車で行こう9 PRIME LINE」をプレイするための最低動作環境および詳細スペックとして、OSはWindows 11（64bit専用）、CPUはIntel Core i3 8100以上、メインメモリは4GB RAM、ストレージは8GB以上が求められる。

グラフィック機能はGeForce 9シリーズ以降（2008年以降）またはRADEON HD4000シリーズ以降（2008年以降）で、VRAMは512MB以上が必要となる。

画面解像度は1280×720ドット以上、DirectXはVersion 9.0c、サウンドはDirect Sound対応が必要である。操作にはキーボードおよびホイールマウスを使用し、インターネット環境ならびにSteamクライアントのインストールが必須とされている。