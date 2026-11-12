エンタープライズ市場でチャネル／営業部門／情報発信を強化、プレゼンス向上目指す
「データは企業の基盤であり続ける」 SynologyがAI時代の企業課題と解決策を説明
2026年11月12日 08時00分更新
NASやエンタープライズストレージ、バックアップストレージなどを展開するSynology Japanが、2026年11月11日、最新の製品／事業戦略を紹介するプレスカンファレンスを開催した。
AI時代における企業データ管理／保護の重要性を強調し、その障壁となっている現在の企業データ環境の課題や、Synologyが4つのカテゴリで提案する最新ソリューションなどを紹介した。
また、日本における事業戦略としては、エンタープライズ市場でのプレゼンス向上と浸透を図るべく、「チャネル」「営業部門」「情報発信」のそれぞれを強化／拡充していくことを宣言した。
企業におけるAI活用の課題は、モデルではなくデータ環境にある
Synology（シノロジー）は、NASやエンタープライズストレージ、バックアップストレージなどのハードウェアを中心としたソリューションを開発／製造する台湾メーカーだ。現在、同社のシステムは世界で1400万台以上稼働しており、400EB（エクサバイト）超のデータを管理／保護しているという。
冒頭のあいさつに立ったSynology Japan 社長のジョアン・ウェン氏は、AI時代を迎えたことで企業の保有データ量がかつてないスピードで増加しており、それに伴って「データの管理や保護にまつわる課題もますます大きくなっている」と指摘する。
こうした状況下、Synologyは「データストレージ」「ビジネス生産性」「データ保護」「映像監視」の各領域でワンストップソリューションを提供しており、「日本市場において好調な実績を挙げることができている」と胸を張る。
“AI時代のデータ管理／保護にまつわる課題”とは、具体的にはどんなものか。
同社 営業・マーケティング統括部門長の賴 詠玲氏は、「AIモデル自体はすでに十分な性能に達しているが、多くの組織では、その（AI処理の）土台となるデータの質について準備が十分ではない」と語る。
そのうえで、具体的な課題として「データのサイロ化」「非構造化データの活用」「データ重力（データグラビティ）」「データセキュリティとAIガバナンス」といったキーワードを挙げた。
AIは、企業内のデータをより多く参照できるほうが“賢く”働ける。その反対に、システムごとに分断（サイロ化）されていたり、メールやチャット、映像／画像などの非構造化データにアクセスできなかったりすれば、AIの能力は十分に発揮できなくなる。
また、AI処理のためにすべてのデータをクラウドに移行するのも、コストやデータプライバシー、法規制などの理由から現実的ではない。「実は、企業にとって価値の高いデータほど（クラウドへのアップロードが困難で）社内のインフラにとどまりやすい。これを“データ重力”と呼んでいる」（賴氏）。
ランサムウェア攻撃と機密情報漏洩の多発により、データセキュリティも重要な課題となっている。攻撃者がAIを悪用して未知の脆弱性を発見したり、攻撃を自動化／低コスト化しているのがAI時代のリアルな状況だ。他方では、自社内で稼働するAIエージェントの“暴走”で、重要なデータが破壊されるような事態にも備える必要がある。
「お伝えしたいのは、テクノロジーがどれほど進化しても、データは企業の基盤であり続けるということ。だからこそ、AIをデータ基盤の上で活用し、データを自社で管理保護していくことが重要だ。Synologyではこれをミッションとして、包括的なソリューションポートフォリオを構築している」（賴氏）
ちなみに賴氏によると、日本市場では製造業の顧客に多く採用されているほか、最近では医療分野でも導入が増えているという。これらの業界に共通するニーズは「重要なデータの確実な保管／保護」と「安全なデータ共有」だと説明した。
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