【いいね】やよい軒に大分とり天が再び！ 鶏むね肉でサクッ、ごはんはおかわり自由

定食チェーン「やよい軒」は「～鶏むね肉の～大分とり天定食」各種を発売します。

大分とり天が復活！ 今回はもも肉からむね肉に

やよい軒では、今年の春に大分名物の「とり天」を期間限定で販売しました。その際は鶏もも肉を使用していましたが、今回は鶏むね肉に変更して復活します。



比較的お手頃な価格帯の「バリューメニュー」に加わります。

▲～鶏むね肉の～大分とり天定食（4個） 960円



鶏むね肉を使用したとり天は、揚げたての衣のサクッとした食感が特徴といいます。定食はとり天4個と6個の2種類を用意しています。



ぽん酢とねりからしを合わせる大分ならではの食べ方を楽しめるほか、添えられたレモンを搾ると爽やかな酸味も加わります。

▲～鶏むね肉の～大分とり天定食（6個） 1160円



また、持ち帰りにも対応しています。

▲［テイクアウト］～鶏むね肉の～大分とり天（4個） 960円

やよい軒はごはんのおかわり自由！

なお、やよい軒では、店内で定食を注文すると、ごはんのおかわりが自由です。



今回のとり天定食でも、とり天をおかずにごはんをたっぷり楽しめます。

むね肉のとり天もおいしそう！

ジューシーな鶏もも肉もいいけれど、あっさりとした鶏むね肉は、とり天との相性がいいですよね。



ぽん酢やねりからしでさっぱりと食べられるのも魅力。ごはんのおかわりも進みそうです！

・発売日：2026年11月17日

※価格は税込み表記です。