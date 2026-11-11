【全国発売】天下一品「牛すじラーメン」！ 京都の総本店名物を再現

ラーメンチェーン「天下一品」は、期間限定メニュー「牛すじラーメン」を11月10日から全国で販売しています。

京都の総本店名物「牛すじラーメン」が全国に！

天下一品の創業55周年を記念した限定メニューです。



「牛すじラーメン」は、もともと京都にある「天下一品 総本店」の名物メニュー。今回は全国展開に向けて、その味わいを再現した商品が登場しました。

▲牛すじラーメン 1360円



特製だれを中まで染み込ませた牛すじは、噛むほどに肉の旨みと甘みが広がる仕上がりだといいます。



じっくり煮込むことで、ほろりと崩れる柔らかさと、牛すじならではの歯ごたえを楽しめるそうです。



牛すじの脂と旨みが天下一品の秘伝のスープに溶け込み、コクとまろやかさを引き立てるとしています。

▲牛すじキムチラーメン 1520円



さらに、キムチ入りのメニューも用意。牛すじの旨みにキムチの辛さを加えた一杯です。



また、牛すじのみを「トッピング牛すじ」として注文することもできます。好きなラーメンに追加して楽しめます。

販売期間は2027年1月11日まで。



※価格は店舗によって異なる

※価格は税込み

京都まで行かずに食べられるなんて！

普段は京都の総本店でしか味わえない「牛すじラーメン」が、全国の店舗で楽しめるとは！

あくまで“再現”というので、総本店の味のままとは言えませんが、本来京都まで足を運ばなければ食べられない味を楽しめるのはうれしいですね。



天下一品の創業55周年を記念した期間限定メニュー、食べ逃しのないように。

・開始日：2026年11月10日

・終了日：2027年1月11日

※価格は税込み表記です。