不二家洋菓子店では、本日11月27日から29日までの3日間、「チョコ生ケーキ（小物）」「ホワイトチョコ生ケーキ（小物）」を半額で販売します（一部店舗をのぞく）。
ケーキ2種類が半額！ 537円→268円に
不二家の創業116周年を記念した「創業祭セール」の一環。またブラックフライデーも意識した内容になっています。
期間中、対象のケーキ2種類が、いずれも通常537円のところ半額の268円になります。
▲チョコ生ケーキ（小物） 通常537円→268円
ココアスポンジに、自社製チョコレートを使用したなめらかなチョコレートクリームとチョコチップをサンドしたケーキです。
▲ホワイトチョコ生ケーキ（小物） 通常537円→268円
ココアスポンジに、ホワイトチョコレートクリームとチョコチップをサンドしたケーキです。ホワイトチョコレートクリームは、まろやかな味わいが特徴です。
なお、半額キャンペーンは数量限定で、なくなり次第終了です。予約は受け付けておらず、当日の購入は1会計につき合計4個まで。
300円以下は買い！
ブラックフライデーということで（?）2種のチョコケーキが対象。不二家のケーキが1個268円ってお値打ちでは。
数量限定なので、お目当ての人は早めに駆け込みましょう！
・開始日：2026年11月27日
・終了日：2026年11月29日
※価格は税込み表記です。
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