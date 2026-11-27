不二家洋菓子店では、本日11月27日から29日までの3日間、「チョコ生ケーキ（小物）」「ホワイトチョコ生ケーキ（小物）」を半額で販売します（一部店舗をのぞく）。

ケーキ2種類が半額！ 537円→268円に

不二家の創業116周年を記念した「創業祭セール」の一環。またブラックフライデーも意識した内容になっています。

期間中、対象のケーキ2種類が、いずれも通常537円のところ半額の268円になります。

▲チョコ生ケーキ（小物） 通常537円→268円

ココアスポンジに、自社製チョコレートを使用したなめらかなチョコレートクリームとチョコチップをサンドしたケーキです。

▲ホワイトチョコ生ケーキ（小物） 通常537円→268円

ココアスポンジに、ホワイトチョコレートクリームとチョコチップをサンドしたケーキです。ホワイトチョコレートクリームは、まろやかな味わいが特徴です。

なお、半額キャンペーンは数量限定で、なくなり次第終了です。予約は受け付けておらず、当日の購入は1会計につき合計4個まで。

300円以下は買い！

ブラックフライデーということで（?）2種のチョコケーキが対象。不二家のケーキが1個268円ってお値打ちでは。

数量限定なので、お目当ての人は早めに駆け込みましょう！

・開始日：2026年11月27日

・終了日：2026年11月29日

※価格は税込み表記です。