チョコクロがポーチに!? サンマルクの福袋2027がかわいすぎる！

サンマルクカフェは「サンマルクカフェ福袋2027」全4種を、12月26日から2027年1月7日まで、一部店舗を除く全国の店舗で数量限定販売します。

チョコクロポーチも！ 福袋は全4種類

今年の福袋は、5000円、3000円、2000円の3つの価格帯で全4種類が登場します。



目玉は、チョコクロをモチーフにしたポーチなど、オリジナルグッズ3点が付く5000円の福袋。



ほかにも、チョコクロの引換チケットやオリジナルゆず茶などが付く福袋が用意されています。いずれも、販売価格と同額の500円チケットが入っています。

4つの福袋を紹介

▲【松】サンマルクカフェ福袋（5000円）



限定グッズ3点と、5000円分のチケットがセットになった福袋です。

「たっぷりポケット コーデュロイトート」は、ボア付きのサイドポケットが特徴。内ポケットやファスナーも備えています。



「ふっくらチョコクロポーチ」は、ふわふわのチョコクロ刺繍がかわいい大容量ポーチ。

「ほっとチョコ色マグ」は、チョコレート色のマットな質感が特徴です。



＜内容＞

・500円チケット10枚（計5000円相当）

・たっぷりポケット コーデュロイトート

・ふっくらチョコクロポーチ

・ほっとチョコ色マグ

▲【竹】チョコクロチケット福袋（3000円）



3000円分のチケットに加え、チョコクロ5個分の引換チケットが付く福袋です。



＜内容＞

・チョコクロチケット5枚

・500円チケット6枚（計3000円相当）

▲【竹】オリジナルゆず茶福袋（3000円）



サンマルクカフェの定番ドリンク「ゆず茶」を自宅でも楽しめる福袋です。



＜内容＞

・オリジナルゆず茶1瓶（500g）

・500円チケット6枚（計3000円相当）

▲【梅】チョコクロBOX福袋（2000円）



チョコクロ5個入りBOXと、2000円分のチケットがセットになった福袋です。



＜内容＞

・チョコクロBOX（5個入り）

・500円チケット4枚（計2000円相当）

500円チケットの利用条件は？

各福袋に入っている500円チケットの有効期限は、2027年3月31日までです。



デリバリーや福袋、オープン記念セットの購入には利用できません。また、換金・払い戻し・再発行も不可です。



なお、株主優待カードとの併用は可能です。

オンラインでは12月1日から先行販売

福袋の販売期間は以下のとおりです。



●オンライン：12月1日10時～2027年1月11日

●店舗：12月26日～2027年1月7日



オンライン販売は「チョコクロBOX福袋」を除く3種類が対象です。



なお、渋谷公園通り店、イオンモール多摩平の森店では販売されません。



オンライン販売サイト https://saintmarc-cafe-happybag.com

チョコクロポーチがかわいすぎる！

今回、気になるのは「ふっくらチョコクロポーチ」！チョコクロのふわふわした刺繍がなんともかわいいです。グッズ目当てでも欲しくなっちゃいます！



しかも、どの福袋にも販売価格と同額のチケットが付いてきます。チケットを使い切れば元が取れる計算。かわいくておトクな福袋ですね！

（※文中の価格はすべて税込）