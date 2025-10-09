Zen 4コアのRyzen 5と第12世代Core i7、GMKtecから2種の高性能ミニPC発売

リンクスインターナショナルはGMKtec製の高性能ミニPC2モデル「NucBox M6 Ultra」「NucBox M3 Ultra」の取り扱いを開始。ともに10月11日に発売する。

まず、NucBox M6 UltraはZen 4コアのRyzen 5 7640HSを搭載。6コア／12スレッドでTDP 50W、デュアル冷却ファン、最大5GHz駆動とパワフルな処理性能が期待できる。また、HDMI 2.0＋DisplayPort＋USB4の3端子で3画面出力対応なのも特徴の1つ。

メモリー／SSDは32GB（DDR5 SO-DIMM×2 4800MHz）と1TB（PCIe 3.0対応）で、SSDについてはPCIe 4.0 M.2 2280でもう1つ空きスロットがあるため、さらなる増設も可能。ネットワークは2.5GbEの有線LAN×2、Wi-Fi 6Eをサポートする。

本体サイズは128.8×128×47.8mmで、重量は約502g。VESAマウントにも対応している。OSはWindows 11 Pro。

NucBox M3 Ultraは、CPUが14コア／20スレッドで最大4.7GHz動作のCore i7-12700Hを搭載。こちらもHDMI 2.0×2＋USB Type-Cの3画面出力、32GBメモリー（DDR4 SO-DIMM×2 3200MHz）、1TB SSD（PCIe 3.0）などを搭載。空きのSSDスロットはM.2 2242（SATA専用）。ネットワークは2.5GbE×1、Wi-Fi 6。本体サイズ／重量は114×106×42.5mm／約433g。OSはWindows 11 Pro。