肉、デカくなる！ ゼッテリア「チキンバーガー」もも肉を20％増量

バーガーチェーン「ゼッテリア」は11月18日から、「チキンバーガー」3種類をリニューアルして発売します。

もも肉チキンが約20％増量！

今回のリニューアルでは、チキンの量を従来より約20％増やし、食べ応えをアップさせます。



ゼッテリアのチキンバーガーは、醤油ベースのタレに漬け込んだ鶏もも1枚肉を使用。店内で1枚ずつ粉付けして揚げた、サクサクでジューシーなチキンが特徴です。



対象となるのは、以下の3商品。

▲ハニーマスタードチキンバーガー（490円）



はちみつの甘さと粒マスタードの辛味・酸味を合わせたソースが特徴。チキンにマヨネーズやレタスを組み合わせています。

▲てりやきチキンバーガー（490円）



2種の醤油に国産りんごや青森県産の黒にんにくを合わせた特製てりやきソースを使用。レリッシュやマヨネーズ、レタスを組み合わせています。

▲タルタルチキンバーガー（490円）



店内仕込みのチキンに、爽やかな酸味とコクのある特製タルタルソース、レタスを合わせています。

オレンジチキンバーガーはどうなる？

なお、ゼッテリアでは現在、「オレンジチキンバーガー」もレギュラーメニューとして展開しています。



ただし、今回のリニューアル発表では同商品についての言及はなく、今回発表された増量対象3商品には含まれていません。今後の販売状況についても明らかではないです。

今、もも肉のチキンバーガーがアツい！

実は、この秋は大手チェーンで鶏もも肉を使ったチキンバーガーの動きが相次いでいます。



マクドナルドは10月21日、もも1枚肉を使用した「ザクザクジューシーマック」などを新たな定番商品として発売。従来の「チキンフィレオ」などと入れ替える、大きなメニュー刷新をしました。



さらにケンタッキーも10月14日、「チキンフィレバーガー」などを刷新した新定番「オリジナルチキンバーガーズ」を全国発売。チキンを従来のむね肉からもも肉に変更しました。



ゼッテリアについては、従来の商品説明では鶏肉の部位が明記されていませんでしたが、今回のリニューアル発表では「鶏ももの1枚肉」とはっきり紹介されています。

20％増量はうれしい！

ゼッテリアのチキンバーガーは従来より肉が約20％ボリュームアップ。しかも、トレンドの鶏もも肉。



食べてみるのが楽しみですね！



（※文中の価格はすべて税込）