坂内がついに「背脂ラーメン」！ 990円～登場、冬の限定ラーメン3品

ラーメンチェーン「喜多方ラーメン坂内」は11月17日より、冬限定商品「濃厚ごま味噌ラーメン」を全国の店舗で販売します。

昨年は20万食を突破した冬の人気商品で、今年は焼豚や野菜を増やし、肉の旨みと食べ応えをさらに高めています。

昨年20万食突破の「濃厚ごま味噌ラーメン」

初の背脂ラーメンも登場

今回は冬限定のラーメン3品をラインアップ。「濃厚ごま味噌ラーメン」のほか、黒マー油を加えたバリエーションや、坂内史上初となる「背脂ラーメン」も登場します。

▲濃厚ごま味噌ラーメン 1090円／大盛1250円

今年は焼豚に加え、コマ切れの焼豚を新たにトッピングし、ボリュームをアップしています。キャベツ、もやし、薬味ねぎなどの野菜もたっぷり盛り付けています。

麺には平打ち熟成多加水麺を使用し、もちもちとした食感と濃厚なごま味噌スープの組み合わせが特徴です。

▲濃厚ごま味噌ラーメン 黒 1140円／大盛1300円

濃厚ごま味噌ラーメンに、ラードとにんにくを直火釜で炒めて仕上げた香味油脂「黒マー油」を加えています。黒マー油の香ばしさと力強い味わいが特徴です。

期間限定で「バターコーン」のトッピングも用意しています。コクと甘みを加え、自分好みにカスタマイズできます。

▲背脂ラーメン 990円／大盛1150円

喜多方ラーメン坂内で初めて登場する背脂ラーメンです。豚の旨みを感じるコクのあるスープに上質な背脂を合わせ、コマ切れの焼豚をたっぷりトッピングしています。

すっきりとしたスープに背脂のまろやかな甘みとコクを加え、平打ち熟成多加水麺と組み合わせています。

坂内の冬ラーメン、今年は肉肉しい！

あっさりしたスープの印象が強い坂内に、背脂ラーメンが登場するとは！ どんな味わいなのか気になりますね。



寒い日に、肉の旨みが詰まった熱々の一杯をすすりたいですね！

・発売日：2026年11月17日

・終了日：2027年2月8日予定

※価格は税込み表記です。