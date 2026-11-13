これがゼッテリアだ！ 舞茸入り「和バーガー」2品が揃いぶみ

バーガーチェーン「ゼッテリア」は「柚子香る 舞茸竜田チキンバーガー」を11月18日より発売します。
和バーガー第2弾
柚子香る「舞茸竜田チキンバーガー」
ゼッテリアが取り組む「和バーガー」の第2弾商品。柚子や舞茸、翡翠ねぎなどを使った新作チキンバーガーです。
▲柚子香る 舞茸竜田チキンバーガー 620円
ジューシーな竜田チキンを舞茸や翡翠ねぎ、ゆず七味マヨとともに、ふっくらとなめらかな食感のバンズでサンド、
竜田チキンは、店内で一つひとつ粉付けして揚げており、2種類の醤油と青森県産黒にんにく、国産りんごを合わせた特製てりやきソースを絡めています。
舞茸は素揚げすることで旨みを凝縮。噛むほどに広がる風味と、コリコリとした食感が特徴といいます。
さらに、柚子の爽やかな風味と七味のピリッとした辛みを加えたマヨ、シャキシャキとした翡翠ねぎも特徴。
好評の第1弾「山葵タルタル舞茸ビーフバーガー」も復活！
また、第1弾で登場した「山葵タルタル舞茸ビーフバーガー」も、好評を受けて期間限定で再販売されます。
▲山葵タルタル舞茸ビーフバーガー（620円）
ビーフ100％のパティに特製てりやきソースを絡め、舞茸、トマト、翡翠ねぎ、国産本わさびを使用した山葵タルタルソースなどとともにバンズでサンド。
素揚げした舞茸の香ばしさとコリコリとした食感に、山葵タルタルソースのツンとした爽やかな辛みがアクセント。翡翠ねぎのシャキシャキ感やトマトの酸味も楽しめるといいます。
ゼッテリアが打ち出す和の魅力！
ロッテリアから転身したゼッテリアが、和の魅力を打ち出します。
舞茸に柚子、竜田チキンという組み合わせは、なんともおいしそう！ 柚子の香りがするバーガー冬らしく、これからの季節に食べたくなりそうです。
・発売日：2026年11月18日
・終了日：2026年12月上旬（予定・なくなり次第終了）
※価格は税込み表記です。
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