これがゼッテリアだ！ 舞茸入り「和バーガー」2品が揃いぶみ

バーガーチェーン「ゼッテリア」は「柚子香る 舞茸竜田チキンバーガー」を11月18日より発売します。

和バーガー第2弾

柚子香る「舞茸竜田チキンバーガー」

ゼッテリアが取り組む「和バーガー」の第2弾商品。柚子や舞茸、翡翠ねぎなどを使った新作チキンバーガーです。

▲柚子香る 舞茸竜田チキンバーガー 620円



ジューシーな竜田チキンを舞茸や翡翠ねぎ、ゆず七味マヨとともに、ふっくらとなめらかな食感のバンズでサンド、



竜田チキンは、店内で一つひとつ粉付けして揚げており、2種類の醤油と青森県産黒にんにく、国産りんごを合わせた特製てりやきソースを絡めています。



舞茸は素揚げすることで旨みを凝縮。噛むほどに広がる風味と、コリコリとした食感が特徴といいます。



さらに、柚子の爽やかな風味と七味のピリッとした辛みを加えたマヨ、シャキシャキとした翡翠ねぎも特徴。

好評の第1弾「山葵タルタル舞茸ビーフバーガー」も復活！

また、第1弾で登場した「山葵タルタル舞茸ビーフバーガー」も、好評を受けて期間限定で再販売されます。

▲山葵タルタル舞茸ビーフバーガー（620円）



ビーフ100％のパティに特製てりやきソースを絡め、舞茸、トマト、翡翠ねぎ、国産本わさびを使用した山葵タルタルソースなどとともにバンズでサンド。



素揚げした舞茸の香ばしさとコリコリとした食感に、山葵タルタルソースのツンとした爽やかな辛みがアクセント。翡翠ねぎのシャキシャキ感やトマトの酸味も楽しめるといいます。

ゼッテリアが打ち出す和の魅力！

ロッテリアから転身したゼッテリアが、和の魅力を打ち出します。



舞茸に柚子、竜田チキンという組み合わせは、なんともおいしそう！ 柚子の香りがするバーガー冬らしく、これからの季節に食べたくなりそうです。

・発売日：2026年11月18日

・終了日：2026年12月上旬（予定・なくなり次第終了）

※価格は税込み表記です。