ファミマに「Afternoon Tea」監修の新作！ 129円のお手頃ジャスミンも

ファミリーマートは11月17日より、紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル チャイティーラテ」と「ファミマル シャインマスカット香る ジャスミンティー」を発売します。
また、12月1日からは「ファミマル シャルドネ香る スパークリングティー」を順次発売します。
ファミマ、Afternoon Tea監修の新作ドリンク3品を発売！
シャルドネ香るティーソーダやチャイティーラテが登場
▲ファミマル チャイティーラテ 224円
生乳を50％使用した、コクのあるミルクの味わいが特徴のチルドカップ飲料です。
ジンジャー、カルダモン、クローブ、シナモン、ナツメグなどのスパイスを配合し、アッサム茶葉の風味にスパイスの香りを合わせています。
▲ファミマル シャインマスカット香る ジャスミンティー 129円
シャインマスカットの甘く芳醇な香りと、ジャスミンの華やかさを組み合わせたペットボトル飲料です。
すっきりとした飲み心地に仕上げています。ボトルには再生PET樹脂を100％使用しています。
▲ファミマル シャルドネ香る スパークリングティー 160円
世界三大紅茶の1つであるダージリンのエキスを使用した、数量限定のスパークリングティーです。
シャルドネの華やかな風味とダージリンの上品な紅茶の味わい、心地よい炭酸が特徴といいます。
チャイに炭酸紅茶、気分で選びたい！
スパイスのきいたチャイティーラテに、マスカット香るジャスミンティー、さらには炭酸入りの紅茶まで。
個人的には、シャルドネ香るスパークリングティーが気になります。紅茶を炭酸で楽しむのも、ちょっとおもしろそう！
ファミマル チャイティーラテ、ファミマル シャインマスカット香る ジャスミンティー
・発売日：2026年11月17日
ファミマル シャルドネ香る スパークリングティー
・発売日：2026年12月1日
※価格は税込み表記です。
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