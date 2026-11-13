ファミマに「Afternoon Tea」監修の新作！ 129円のお手頃ジャスミンも

ファミリーマートは11月17日より、紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル チャイティーラテ」と「ファミマル シャインマスカット香る ジャスミンティー」を発売します。

また、12月1日からは「ファミマル シャルドネ香る スパークリングティー」を順次発売します。

ファミマ、Afternoon Tea監修の新作ドリンク3品を発売！

シャルドネ香るティーソーダやチャイティーラテが登場

▲ファミマル チャイティーラテ 224円

生乳を50％使用した、コクのあるミルクの味わいが特徴のチルドカップ飲料です。

ジンジャー、カルダモン、クローブ、シナモン、ナツメグなどのスパイスを配合し、アッサム茶葉の風味にスパイスの香りを合わせています。

▲ファミマル シャインマスカット香る ジャスミンティー 129円

シャインマスカットの甘く芳醇な香りと、ジャスミンの華やかさを組み合わせたペットボトル飲料です。

すっきりとした飲み心地に仕上げています。ボトルには再生PET樹脂を100％使用しています。

▲ファミマル シャルドネ香る スパークリングティー 160円

世界三大紅茶の1つであるダージリンのエキスを使用した、数量限定のスパークリングティーです。

シャルドネの華やかな風味とダージリンの上品な紅茶の味わい、心地よい炭酸が特徴といいます。

チャイに炭酸紅茶、気分で選びたい！

スパイスのきいたチャイティーラテに、マスカット香るジャスミンティー、さらには炭酸入りの紅茶まで。



個人的には、シャルドネ香るスパークリングティーが気になります。紅茶を炭酸で楽しむのも、ちょっとおもしろそう！

ファミマル チャイティーラテ、ファミマル シャインマスカット香る ジャスミンティー

・発売日：2026年11月17日

ファミマル シャルドネ香る スパークリングティー

・発売日：2026年12月1日

※価格は税込み表記です。