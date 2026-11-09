テンキーレス＋日本語配列にピンときた人に。Razer「BlackWidow V3 Tenkeyless JP」がスマイルセールで10％オフ

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Razerのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングキーボード「BlackWidow V3 Tenkeyless JP」が販売中だ。過去価格は1万1980円だが、スマイルセールにより10％オフの1万780円で購入できる（11月9日時点）。

テンキーレス＋日本語配列のモデルが欲しい人に◎

本製品は、テンキーレスと日本語配列が特徴のゲーミングキーボード。静音リニアのイエローメカニカルスイッチ、頑丈なアルミ製フレーム、8000万回のキーストロークなどが特徴だ。

コンパクトなテンキーレスレイアウトと日本語配列の採用がポイントになっているようだ。現時点では10％オフのセール価格で購入できるので、テンキーレスのゲーミングキーボードが欲しい人、日本語配列のモデルを探している人は、本製品をチェックしてみては？