一平ちゃん、まさかの「えびフライ味」！ タルタルが25g入りでだくだく

明星食品は、カップ焼そば「一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」シリーズから、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だっくだくタルタルソース えびフライ味」を11月9日から発売します。内容量は180g（めん130g）で、価格は386円です。



えびフライとタルタルソースの組み合わせをイメージした新商品。最大の特徴は、新たに開発した25gの具だくさんタルタルソースです。



タルタルソースには、玉ねぎ、きゅうり、赤ピーマン、パセリ、たまごの5種類の具材を使用。具入りのタルタルソースをたっぷり楽しめる仕立てといいます。



焼そばのソースは、豚をベースにえびの旨みを加えたタレと、えびフライの風味を感じるオイルを組み合わせています。このソースとタルタルソースによって、えびフライにタルタルをかけたような味わいを表現しているそう。焼そばの具材にはキャベツを使用しています。



なお、実際にえびフライが入っているわけではありません。

タルタル25g！ 一平ちゃんに「えびフライ味」

一気に混ぜず、徐々に絡めて！

メーカーによると、タルタルソースは最初から全部混ぜるのではなく、麺に少しずつ絡めながら食べるのがおすすめだそう。



えびフライにタルタルソースをつけるように、味の変化を楽しめるというわけですね。



それにしても、焼そばで「えびフライ味」とは意外！ しかも、玉ねぎやたまごなどが入ったタルタルソースが25gも付いてくるなんて、なかなか思い切った商品です。



パッケージもインパクト抜群。タルタル好きとしては、どれだけだくだくになるのか試してみたくなりますね！



・発売日：2026年11月9日

（※文中の価格はすべて税込）