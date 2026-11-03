一平ちゃん、まさかの「えびフライ味」！ タルタルが25g入りでだくだく

明星食品は、カップ焼そば「一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」シリーズから、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だっくだくタルタルソース えびフライ味」を11月9日から発売します。内容量は180g（めん130g）で、価格は386円です。
えびフライとタルタルソースの組み合わせをイメージした新商品。最大の特徴は、新たに開発した25gの具だくさんタルタルソースです。
タルタルソースには、玉ねぎ、きゅうり、赤ピーマン、パセリ、たまごの5種類の具材を使用。具入りのタルタルソースをたっぷり楽しめる仕立てといいます。
焼そばのソースは、豚をベースにえびの旨みを加えたタレと、えびフライの風味を感じるオイルを組み合わせています。このソースとタルタルソースによって、えびフライにタルタルをかけたような味わいを表現しているそう。焼そばの具材にはキャベツを使用しています。
なお、実際にえびフライが入っているわけではありません。
タルタル25g！ 一平ちゃんに「えびフライ味」
一気に混ぜず、徐々に絡めて！
メーカーによると、タルタルソースは最初から全部混ぜるのではなく、麺に少しずつ絡めながら食べるのがおすすめだそう。
えびフライにタルタルソースをつけるように、味の変化を楽しめるというわけですね。
それにしても、焼そばで「えびフライ味」とは意外！ しかも、玉ねぎやたまごなどが入ったタルタルソースが25gも付いてくるなんて、なかなか思い切った商品です。
パッケージもインパクト抜群。タルタル好きとしては、どれだけだくだくになるのか試してみたくなりますね！
・発売日：2026年11月9日
（※文中の価格はすべて税込）
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