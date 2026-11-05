【明日から】かつや「洋風カツライス」カツにWソースで盛り盛り

とんかつチェーン「かつや」は11月6日より、国内店舗で期間限定メニュー「あいがけ洋風カツライス」を販売します。

カツに目玉焼き、ナポリタンまで！

「あいがけ洋風カツライス」登場

かつやでは定番メニューのほか、インパクトある期間限定メニューを次々と打ち出しています。今回登場するのは、新潟県長岡市の名物「洋風カツ丼」から着想を得たという「あいがけ洋風カツライス」。

▲あいがけ洋風カツライス 869円



ジューシーなロースカツに、コク深いデミグラスソースと、新潟県長岡市で「オーロラソース」の名称で親しまれているケチャップマヨを合わせています。2種類のソースを組み合わせることで、濃厚な味わいが楽しめると言います。



さらに、目玉焼きやナポリタン、キャベツも盛り付けています。目玉焼きの黄身をカツやナポリタンに絡めて食べる楽しみ方も提案しています。

▲あいがけ洋風カツライス弁当 853円

「あいがけ洋風カツライス」は、弁当として持ち帰りにも対応します。自宅での食事や職場でのランチなどに利用できます。

Wソースにナポリタンまで！ 盛り盛りだ！

デミグラスソースとケチャップマヨのWソースって、いったいどんな味になるんでしょう？ なかなか想像がつきませんが、ロースカツに目玉焼き、ナポリタンまで盛り付けられていて、とにかく盛り盛り！ おいしそうです。



新潟・長岡のご当地グルメをヒントにしたという、かつや流の洋風カツライス。ちょっと変わった組み合わせですが、これは一度食べてみたいですね！

・発売日：2026年11月6日

※一部店舗ではメニューや価格が異なります。

※価格は税込み表記です。