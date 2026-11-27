丼チェーン「伝説のすた丼屋」は11月27日～29日の3日間、「いい肉祭り」を開催します。
期間中、定番商品10品の肉を50％増量するほか、日替わりでチャーハンの肉50g増量、唐揚げ2個増量、カレーの肉50g増量を実施。定食メニューではライスのおかわりも無料になります。
チャーハン・唐揚げ・カレーは日替わりで増量！
伝説のすた丼屋では、毎月29日に肉増量無料の「肉の日キャンペーン」を実施していますが、今回は年に1度の11月29日「いい肉の日」に合わせた特別企画。3日間連続で肉増量を実施します。
さらに、今回は日替わりの増量企画も登場。定番の丼・定食に加えて、チャーハンや唐揚げ定食、カレーも対象になります。
■日替わり増量メニュー
・11月27日限定：「すたみなチャーハン」肉50g増量
・11月28日限定：「唐揚げ定食」唐揚げ2個増量
・11月29日限定：「すたみなカレー」肉50g増量
なお、「すたみなカレー」未販売店舗では「温玉新味すた丼」が対象となります。
定番10品も3日間連続で肉50％増量無料！
11月27日～29日の3日間は、すた丼やとろすた丼など定番商品10品も肉を50％増量。通常290円相当の肉増量が無料になります。
■肉50％増量 対象商品
・すた丼
・とろすた丼
・ねぎ盛りすた丼
・チーズすた丼
・ガリバタすた丼
・キムチすた丼
・生姜焼き丼
・唐揚げ合盛りすた丼
・すたみな焼き定食（ライスおかわり無料）
・生姜焼き定食（ライスおかわり無料）
さらに、定食メニューでは、ライスを何杯でもおかわりできる「無制限ライス」も利用可能。なお、一部フードコート店舗では、おかわりではなくライス大盛りが無料になります。
※腹八分目盛りは対象外です。
※割引クーポン・サービス券などとの併用はできません。
※デリバリーは対象外です。
※一部店舗では実施しません。
日替わりで「チャーハン」など増量がうれしい
とにかくガッツリ食べられる今回の企画。毎月29日のすた丼の肉増量はおなじみですが、今回はチャーハン、唐揚げ定食、カレーまで日替わりでボリュームアップするのがポイントですね。
近くにすた丼屋がある人は、チェックしてみてはいかがでしょうか！
・開始日：2026年11月27日
・終了日：2026年11月29日
※価格は税込み表記です。
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