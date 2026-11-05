冬の「白いモスバーガー」登場！ とろ～り濃厚ソースでラザニア風に

モスバーガーは11月11日より、冬限定商品「冬の白いモスバーガー」と「ダブル冬の白いモスバーガー」を発売します。
また同日から、数量限定で「『モスの匠味』黒毛和牛ダブルバーガー ～大葉の香味ソース ゆず皮添え～」も販売します。
いずれも全国のモスバーガー店舗で販売し、期間は2027年1月下旬までを予定しています（一部店舗を除く）。
濃厚ホワイトソースを重ねた「冬の白いモスバーガー」
▲冬の白いモスバーガー 590円
ダブル冬の白いモスバーガー 740円
モスバーガーの看板商品をベースに、バターが香る濃厚なホワイトソースを合わせた商品です。
バンズにアメリカンマスタードを塗り、パティ、トマト、ダイスオニオンを重ね、ホワイトソースとミートソースを合わせています。さらにホワイトソースを重ねた3層構造で、ラザニアのような味わいに仕上げています。
ホワイトソースにはバターやクリームチーズを使用し、一口目から豊かな香りが広がる濃厚な味わいが特徴といいます。
パティを2枚にした「ダブル冬の白いモスバーガー」も登場します。
黒毛和牛パティを2枚使用した「モスの匠味」も登場
▲「モスの匠味」黒毛和牛ダブルバーガー ～大葉の香味ソース ゆず皮添え～ 1180円
黒毛和牛パティを2枚使用した、お肉を楽しむためのバーガーです。一頭買いした黒毛和牛に、さらに黒毛和牛のバラ肉を加え、つなぎの配合をシンプルにすることで、パティに占める肉の割合を高めています。
本商品専用のプレミアムバンズにカロリーハーフマヨネーズタイプとグリーンリーフを合わせ、黒毛和牛パティ2枚と大葉の香味ソースを交互に重ねています。
仕上げにゆず皮をトッピングし、爽やかな香りを加えています。黒毛和牛の旨みと、大葉やゆずの風味を組み合わせた、年末年始向けの豪華なバーガーです。
冬のご褒美に“白と黒”の2つのご馳走バーガーが登場
濃厚なホワイトソースをたっぷり使った白いバーガーに、黒毛和牛の肉々しさを楽しめる黒いバーガー。どちらも冬の食事にぴったりな、贅沢感のあるラインアップです。
ラザニアのような味わいを楽しめるバーガーも、黒毛和牛を主役にしたバーガーも気になるところ。いつもより少し贅沢なバーガーを楽しみたい人は、この冬モスバーガーに足を運んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年11月11日
・終了日：2027年1月下旬（予定）
※価格は税込み表記です。
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