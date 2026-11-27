和食レストランチェーン「和食さと」は11月27日～12月7日の期間、「冬の大感謝半額祭り」を開催します。

生ビールやハイボールなどの対象ドリンク、ドリンクバー、人気の一品料理5品を半額で販売するほか、店内飲食する小学生以下の子どもにはソフトクリームを無料でプレゼントします。

生ビールが半額！

ハイボールやドリンクバーも対象

詳細をチェックしていきましょう。まずはドリンク。



今回のキャンペーンでは、キリン一番搾り＜生＞中ジョッキが通常768円から383円、レモンサワーやハイボールが通常548円から273円になるなど、対象ドリンク4品が半額になります。



食事とセットで注文するドリンクバー「さとカフェ」も半額になります。

・キリン一番搾り＜生＞中ジョッキ 通常768円→383円

・レモンサワー 通常548円→273円

・グレープフルーツサワー 通常548円→273円

・ハイボール 通常548円→273円

・セットさとカフェ 通常383円→191円

ポテトやぎょうざなど人気の一品料理5品も半額！

さらに、ポテトフライやバターコーン、焼ぎょうざ、若鶏のからあげ、明太ポテサラも半額の対象です。

・ポテトフライ（ケチャップ＆マヨ） 通常438円→218円

・バターコーン 通常438円→218円

・焼ぎょうざ（6個） 通常438円→218円

・若鶏のからあげ（3個） 通常438円→218円

・混ぜて食べる明太ポテサラ 通常438円→218円



※焼ぎょうざ（3個）、若鶏のからあげ（5個）、ポテトフライ（明太マヨ）は対象外

小学生以下の子どもにはソフトクリームを無料プレゼント！

また、店内で飲食する小学生以下の子どもには、1人につきソフトクリーム1個の無料のプレゼントがあります。

店内のソフトクリームコーナーで1回限りの盛り放題を楽しめるほか、好みのソースやトッピングを組み合わせることもできます。なお、コーンは子ども専用のものが使用されます。

これはオトクすぎ！ 11日間限定です

和食さとの半額キャンペーン、対象商品が多いですね。子どもにはソフトクリームの無料プレゼントもあるので、家族での外食にもよさそう。生ビールが383円、ハイボールが273円という価格も、お酒を飲む人にはうれしいですね。



キャンペーンは11日間限定。以下、開催概要です。



■冬の大感謝半額祭り 開催情報

開催期間：11月27日～12月7日

対象店舗：和食さと全店（202店舗）

内容：対象アルコール4品、セットさとカフェ、一品料理5品が半額

子ども向け特典：店内飲食する小学生以下の子どもにソフトクリーム1個無料

※アルコール商品は21時以降に入店した場合、ナイト割価格での提供

※テイクアウト・デリバリーは対象外

※単品注文のさとカフェ・おこさまさとカフェは対象外





・開始日：2026年11月27日

・終了日：2026年12月7日

※価格は税込み表記です。