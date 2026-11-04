『無双アビス』が67％オフなど大特価！
コーエーテクモの人気タイトルが最大77％オフ！「November セール 2026」を開催中
コーエーテクモゲームスは11月4日、PlayStation Store／Steam／ニンテンドーeショップで配信中の同社タイトルを対象に、通常価格の最大77％オフで購入できる「コーエーテクモ『Novemberセール』」を開催中だと発表。
セール期間は、Steamでは11月18日3時まで、ニンテンドーeショップでは11月19日23時59分まで、PlayStation Storeでは11月20日23時59分までとなる。
※セール終了日の早い順に表記しております。
※すべて日本時間です。
本セールでは、『無双アビス』『太閤立志伝V DX』『Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition』『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』をはじめとする人気タイトルを、お求めやすい価格で購入可能。
以下では対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設ページを確認してほしい。
▼特設ページ
https://www.gamecity.ne.jp/sale/jp/
対象タイトル（一部）
●無双アビス
PS5／PS4／Switch／PC（Steam）
・通常版
通常価格：2970円 ⇒ セール価格：980円（67％オフ）
・DDX（スタートダッシュエディション）
通常価格：4950円 ⇒ セール価格：1633円（67％オフ）
・DDX（フルコスチュームエディション）
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：3190円（67％オフ）
・DLC（『真・三國無双 ORIGINS』コラボ 「メインコンテンツセット＋追加プレイアブルキャラクターセット」パック）
通常価格：2970円 ⇒ セール価格：1989円（33％オフ）／PS Plus会員価格：1692円（43％オフ）
・PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP4108-PPSA25843_00-WARRIORSABYSS000
・My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000085853
・Steam
https://store.steampowered.com/app/3178350
●太閤立志伝V DX
Switch／PC（Steam）
・通常版
通常価格：4950円 ⇒ セール価格：1980円（60％オフ）
・TREASURE BOX（Steam）
通常価格：1万450円 ⇒ セール価格：4180円（60％オフ）
・Steam
https://store.steampowered.com/app/1842810
・My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000049289
●Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition
PS5／PS4／Switch 2／PC（Steam）
※機種により価格が異なりますのでご注意ください。
・Complete Edition［PS5／PS4／PC（Steam）］
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：2992円（60％オフ）
・Complete Edition（Switch2）
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：4488円（40％オフ）
・DLC「中原の争覇」［PS5／PS4／PC（Steam）］
通常価格：1430円 ⇒ セール価格：572円（60％オフ）
・DLC「江東の小覇王」［PS5／PS4／PC（Steam）］
通常価格：1430円 ⇒ セール価格：572円（60％オフ）
・DLC「荊州の風雲」［PS5／PS4／PC（Steam）］
通常価格：1430円 ⇒ セール価格：572円（60％オフ）
・PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA05795_00-WOLONGCE00000000
・Steam
https://store.steampowered.com/app/1448440
・My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000129265
●ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～
PS5／PS4／Switch 2／Switch／PC（Steam）
※機種により価格が異なりますのでご注意ください。
・通常版（PS4／Switch）
通常価格：8580円 ⇒ セール価格：4290円（50％オフ）
・通常版［PS5／Switch 2／PC（Steam）］
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：4840円（50％オフ）
・Digital Deluxe（Switch）
通常価格：1万10円 ⇒ セール価格：5005円（50％オフ）
・Digital Deluxe with Season Pass（PS4／Switch）
通常価格：1万4520円 ⇒ セール価格：7260円（50％オフ）
・Digital Deluxe with Season Pass［PS5／PC（Steam）］
通常価格：1万5620円 ⇒ セール価格：7810円（50％オフ）
・シーズンパス（Switch）
通常価格：5060円 ⇒ セール価格：2530円（50％オフ）
・水着コスチュームセット［PS5／PS4／Switch／PC（Steam）］
通常価格：1650円 ⇒ セール価格：825円（50％オフ）
・コスチュームセット「ファンタジー学園風コーディネート」［PS5／PS4／Switch／PC（Steam）］
通常価格：1650円 ⇒ セール価格：825円（50％オフ）
・Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス
通常価格：1100円 ⇒ セール価格：550円（50％オフ）
・PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA25470_00-YUMIA10000MASTER
・My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000085990
・Steam
https://store.steampowered.com/app/3123410
※そのほかのセール対象タイトルおよび対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。
※セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。
※PlayStation, PS5, PS4は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
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