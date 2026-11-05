【明日から】バーガーキングに513gの怪物バーガー！ 肉4枚にチーズ4枚

バーガーキングは11月6日より、超大型バーガー「ギルティ ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で発売します。単品価格は2490円です。
ビーフ4枚、チーズ4枚の超大型バーガー
「ギルティ ザ・ワンパウンダー」登場
直火焼きの100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚を重ね、3タイプのにんにくを使った特製ガーリックソースで仕上げた商品です。
同日からは、同じソースを使ったサイドメニュー5種「GUILTY 5（ギルティ・ファイブ）」も期間限定で販売します。
▲ギルティ ザ・ワンパウンダー 単品2490円／セット2790円
「ギルティ ザ・ワンパウンダー」は、2026年の「ワンパウンダーシリーズ」第4弾となる商品です。直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、チェダーチーズ4枚とピクルスを重ねています。
味の決め手となるのは、ガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくを使用した「特製ガーリックソース」です。
ケチャップも合わせ、にんにくの風味を生かした味わいに仕上げています。総カロリーは1579kcal、総重量は513gです。
セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます。また、購入者には数量限定でオリジナルステッカーを1枚プレゼントします。単品・セットのどちらを購入しても対象で、ステッカーはなくなり次第終了です。
注文時にレジカウンターで「ハーフカット」と伝えると、商品を半分にカットして提供します。
特製ガーリックソースを使ったサイドメニュー5種も登場
「GUILTY 5（ギルティ・ファイブ）」は、特製ガーリックソースを使ったサイドメニュー5種です。
チキンナゲット、フレンチフライ、アメリカンスモーキーチキン、ホットドッグの4商品に加え、ソフトフランスロールにソースを合わせた「ウップス」をラインアップします。
▲ギルティ・チキンナゲット 5ピース 390円
ジューシーな鶏むね肉をカリッと揚げたチキンナゲットに、特製ガーリックソースを合わせています。なお、チキンナゲット用のソースは付属せず、別途40円で購入できます。
▲ギルティ・フレンチフライ 400円
外はカリッと、中はホクホクのフレンチフライに、ケチャップと特製ガーリックソースを合わせています。セットのフレンチフライ（S）は、プラス120円で本商品に変更できます。
▲ギルティ・アメリカン スモーキーチキン 4ピース 600円
ジューシーな手羽元を使用した骨付きチキンです。ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスで仕上げ、特製ガーリックソースを合わせています。
▲ギルティ・ホットドッグ 530円
肉の旨味があふれ出す「ジョンソンヴィル」のソーセージを、トーストしたソフトフランスロールではさんでいます。ケチャップと特製ガーリックソースで仕上げています。
▲ギルティ・ウップス 150円
トーストしたソフトフランスロールに、ケチャップと特製ガーリックソースを合わせた商品です。ホットドッグからソーセージを抜いたようなメニューで、ソースをダイレクトに味わえます。
肉4枚、チーズ4枚、にんにくガツン！ なんて罪深い！
ビーフ4枚にチーズ4枚、総重量513g！ これだけでも十分すぎるほど豪快なのに、さらに3種類のにんにくを使った特製ソースまで！ なんという罪深いバーガーでしょう。
しかも今回は、ナゲットもポテトもホットドッグもガーリックまみれ。バーガーキング、攻めすぎでは!? にんにく好きにはたまらないラインアップですね！
・発売日：2026年11月6日
※価格は税込み表記です。
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