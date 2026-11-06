肉多っ！ 牛120gの「黒いビーフカレー」ほぼ肉では!?

肉めし岡もとでは11月11日より期間限定メニュー「黒いビーフカレー」（979円）を販売します。

肉めし専門店が作る、牛肉たっぷりの黒カレー

肉めし岡もとは、じっくり煮込んだ牛肉を使った「肉めし」が看板メニューのお店。そんな岡もとから、今回はビーフカレーが登場します。

「黒いビーフカレー」の牛肉の煮汁をベースにした特製カレールーは、時間をかけて丁寧に煮込むことで、より深いコクと艶やかな黒色のルーが目を引く一品に仕上げているといいます。

さらに牛肉120gをともに煮合わせることで、肉の旨みがルー全体にじっくりと溶け込んでいるそう。

一口食べればカレーの奥深いコクと、牛肉のホロホロととろけるような食感が口いっぱいに広がるとのことです。

商品はテイクアウトも可能です。

▲テイクアウト・黒いビーフカレー（979円）

肉120gって、ほぼ肉では!?

気になるのは牛肉の量。120gも入っているなんて、ほぼ肉では!?



肉めし専門店らしい豪快さ。お肉好きにはたまらないカレーですね。

販売店舗は都内2店舗

販売店舗は、東京都内の「肉めし岡もと 新橋店」と「肉めし岡もと 御徒町店」の2店舗です。



・新橋店：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号

・御徒町店：東京都台東区上野4-1-2



いずれも営業時間は11時～22時。気になる人はチェックしてみてください。

（※文中の価格はすべて税込）