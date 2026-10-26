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VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第24回

【VAIO Vision+ 14】PCと同時購入で半額キャンペーン12月1日(火)9時59分まで

世界最軽量のモバイルディスプレーを半額で買う方法が見つかる！ ずばり「VAIOと一緒に買えば良い」

2026年10月26日 20時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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世界最軽量のモバイルディスプレーをお得に買う方法発見！　※画像をタップすると別ページへジャンプします

世界最軽量のモバイルディスプレーが半額で買える!?

　VAIOは現在、直販サイト「VAIOストア」にて「【VAIO Vision+ 14】PCと同時購入で半額キャンペーン」を実施中。これは、世界最軽量のモバイルディスプレー「VAIO Vision+ 14」をキャンペーン対象のPCと同時購入すると、「VAIO Vision+ 14」の価格が半額になるというもの。

対象商品をカスタマイズするページの「モバイルディスプレイ」または「モバイルディスプレイ＋のぞき見防止フィルター」を選択したうえでカートに投入すれば良い

　「VAIO Vision+ 14」は、14インチのIPS液晶パネルを採用したモバイルディスプレー。解像度は1920×1200のWUXGAで、アスペクト比は16：10。カーボン製の本体とバッテリーを積まないバスパワー駆動のおかげで約325gと軽量。さらに最薄部3.9mmとシャープなつくりが特長だ。インターフェースはUSB Type-Cポートが2基。

　特筆すべきはその設置方法で、背面のアルミ製スタンドを立てた一般的な使い方もできるが、付属のケースを脚の高いスタンドに変形させたうえで設置すると、ちょうどVAIO SX14の14インチ画面の直上に“縦に並ぶ”上下2画面状態を実現できる。しかも、脚の高いスタンドはフットプリントが小さく、カフェのような空間でも展開可能だ。

左右に空きがない空間でも「2画面環境」を実現できる

【VAIO Vision+ 14】PCと同時購入で半額キャンペーン

対象のVAIOは全18モデル

　「【VAIO Vision+ 14】PCと同時購入で半額キャンペーン」の対象となるPCは全18モデル。概要は下記の通り。

■VAIO T カスタマイズモデル ;Copilot+ PC……34万1000円
■VAIO T 勝色特別仕様 ;Copilot+PC……39万500円
■VAIO SX14-R カスタマイズモデル ;Copilot+ PC……31万9000円
■VAIO SX14-R ALL BLACK EDITION ;Copilot+ PC……36万3000円
■VAIO SX14-R 勝色特別仕様 ;Copilot+ PC……36万8500円
■VAIO SX14-R ファインレッド ;Copilot+ PC……31万9000円
■VAIO SX12 カスタマイズモデル……21万8500円
■VAIO SX12 ALL BLACK EDITION……24万6500円
■VAIO SX14 カスタマイズモデル……21万8500円
■VAIO SX14 ALL BLACK EDITION……24万6500円
■VAIO S13 カスタマイズモデル……18万1200円
■VAIO S13（WAN搭載）カスタマイズモデル……28万700円
■VAIO F14 カスタマイズモデル……15万9200円
■VAIO F14 ディズニーモデル……17万6200円
■VAIO F14 トイ・ストーリーモデル……17万6200円
■VAIO F16 カスタマイズモデル……16万4700円
■VAIO F16 ディズニーモデル……18万1700円
■VAIO F16 トイ・ストーリーモデル……18万1700円

全18モデルの対象PCと一緒にVAIOストアで購入しよう！

【VAIO Vision+ 14】PCと同時購入で半額キャンペーン

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