VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第24回
VAIOのモバイルディスプレーが半額に！ 対象PCとの同時購入で「VAIO Vision+ 14」がお得、12月1日まで
2026年10月26日 17時50分更新
対象PCとの同時購入で「VAIO Vision+ 14」が半額
VAIOストアでは現在、「VAIO Vision+ 14」の半額キャンペーンを実施中。対象のVAIO PCと同時購入すると、モバイルディスプレー「VAIO Vision+ 14」を半額で購入できる。キャンペーン期間は12月1日(火)9時59分まで。
対象は全18モデル。新型「VAIO T」をはじめ、「VAIO SX14-R」「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」などがラインアップ。通常モデルのほか、勝色特別仕様やALL BLACK EDITION、ディズニーモデル、トイ・ストーリーモデルなども対象となっている。
カスタマイズ画面で選択すると半額に
半額の適用には、対象PCの購入時に「カスタマイズ内容」から「モバイルディスプレイ」または「モバイルディスプレイ＋のぞき見防止フィルター」を選択し、カートに入れる必要がある。
対象PCには、11月17日(火)9時59分まで「オータムキャンペーン」を実施しているVAIO SX12やVAIO SX14、VAIO S13、VAIO F14、VAIO F16なども含まれている。
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