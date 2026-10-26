VAIOのモバイルディスプレーが半額に！ 対象PCとの同時購入で「VAIO Vision+ 14」がお得、12月1日まで

対象PCとの同時購入で「VAIO Vision+ 14」が半額

VAIOストアでは現在、「VAIO Vision+ 14」の半額キャンペーンを実施中。対象のVAIO PCと同時購入すると、モバイルディスプレー「VAIO Vision+ 14」を半額で購入できる。キャンペーン期間は12月1日(火)9時59分まで。

対象は全18モデル。新型「VAIO T」をはじめ、「VAIO SX14-R」「VAIO SX12」「VAIO SX14」「VAIO S13」「VAIO F14」「VAIO F16」などがラインアップ。通常モデルのほか、勝色特別仕様やALL BLACK EDITION、ディズニーモデル、トイ・ストーリーモデルなども対象となっている。

カスタマイズ画面で選択すると半額に

半額の適用には、対象PCの購入時に「カスタマイズ内容」から「モバイルディスプレイ」または「モバイルディスプレイ＋のぞき見防止フィルター」を選択し、カートに入れる必要がある。

対象PCには、11月17日(火)9時59分まで「オータムキャンペーン」を実施しているVAIO SX12やVAIO SX14、VAIO S13、VAIO F14、VAIO F16なども含まれている。