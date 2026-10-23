だから荒川弘の漫画は複雑な設定でも理解しやすく面白い！『黄泉のツガイ』全巻50%還元【Amazonマンガ週末祭】

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その中から、今回は荒川弘センセイの『黄泉のツガイ』をご紹介。

荒川弘センセイ、「嘘はつかない」という話を「虚構新聞」で

『黄泉のツガイ』では、「兄様には嘘はつかない」というアサの台詞があります。荒川弘センセイも、嘘に嘘を重ねる駆け引きは、なるべく入れないそうです。読者も描く側も混乱するし、その嘘で先の展開まで縛られてしまうから。

手持ちの情報は明かしても、「訊かれていないことは言わない」。悪い人物でも、嘘をつかないとわかれば、読者はある程度信用して読める。秘密だらけの物語なのに、ずいぶん律儀な話ですが、これも荒川センセイの性分なのかも。

しかし、実はこの発言が載ったのが、2025年4月1日の「虚構新聞」。普段は架空のニュースを載せる媒体ですが、なぜあえての「虚構新聞」なのか。記事の冒頭には「これは嘘ニュースではありません」とあるので、実際のインタビューなんでしょうが、そもそもこのインタビュー自体が「嘘は書かない」という話だったり「SNS発信はしない」という話だったりなので、その媒体も含めて、語ってる内容自体の信憑性自体も揺らぐような記事なのです。さすが。

出てくるキャラがことごとく面白くて魅力的なの辛い

黄泉のツガイ

荒川弘 (著)

全1３巻（続巻｜最新第14巻は11月12日発売）

7,670円 ＋ポイント還元 3,835 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

山奥の閉ざされた村で、外界と隔絶された暮らしを送る少年ユルと、檻に囚われたまま生活する双子の妹アサ。「封」と「解」という特別な力を手に入れる資格を持つ双子の兄弟を巡って巻き起こる、「ツガイ」と呼ばれる異形の存在を操るツガイ使いたちのバトルを描いたダークファンタジー。