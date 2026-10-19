ビールのまとめ買いは本日中に！ 「サントリー生ビール」24本セットが3,999円

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サントリー生ビール 350ml×24本」が

Amazonプライム感謝祭セールで15％オフ！

「サントリー生ビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonプライム感謝祭セールに登場しています。

過去価格4,728円のところ、15％オフの3,999円で販売中です。1本あたり約167円で、350ml缶を24本まとめて購入できます。

毎日の晩酌用にビールをストックしておきたい人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

「サントリー生ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「サントリー生ビール」は、飲みはじめから飲み終わりまでおいしく飲めることを目指して開発された生ビールです。アルコール度数は5％です。

原材料には麦芽、ホップ、コーン、糖類を使用。ダイヤモンド麦芽やコーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を採用し、トリプルデコクション製法で素材の特徴を引き出しています。心地よい香ばしさと刺激、最後まで続く爽快感を特徴としています。

まとめ：毎日の晩酌用ビールをまとめ買い！

仕事終わりの晩酌や、自宅でゆっくり過ごす時間に楽しみたい「サントリー生ビール」。350ml缶が24本入ったケース商品なので、毎日の晩酌用にストックしておきたい人にもぴったりです。

現在開催中のAmazonプライム感謝祭セールでは、過去価格4,728円から15％オフの3,999円で販売中。1本あたり約167円で購入できます。

Amazonプライム感謝祭セールは本日23時59分まで開催中です。ビールのまとめ買いを考えている人は、この機会をお見逃しなく！

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。