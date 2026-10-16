出た！ めん・わかめ・ごま・スパイスが全部20％増量！ わかめラーメン「マシマシ嵐！」

エースコックは10月26日、「マシマシ嵐！わかめラーメン ごま・しょうゆ」を発売します。販売地域は北海道、東北、関東、信越です。
めん・わかめ・ごま・スパイスが20％増量！
「マシマシ嵐！わかめラーメン」が登場
今回の商品は、めん・わかめ・ごま・スパイスの4つの要素を、2025年2月発売の「わかめラーメン ごま・しょうゆ」と比べて20％増量した一杯です。
食べごたえのある大盛り麺に、スパイスを利かせたしょうゆスープやわかめ、ごまを組み合わせています。
▲マシマシ嵐！わかめラーメン ごま・しょうゆ 287円
めんは、なめらかでコシがあり、歯切れのよい丸刃の麺です。適度に味付けすることで、麺のおいしさを引き立てています。湯戻し時間は3分です。
スープは、いりことかつおのだしにオイスターのうまみを加えた、魚介ベースのしょうゆ味です。別添のスパイスがアクセントになり、わかめとの相性も考えた味わいに仕上げています。
かやくには、風味のよいごまと磯の風味豊かなわかめを使用。めん、わかめ、ごま、スパイスを増量し、それぞれの特徴を楽しめる構成です。
大盛り麺に磯の香りとスパイスの刺激！
わかめのロゴと「マシマシ嵐！」の文字を大きく配置したパッケージがインパクト抜群ですね。
わかめだけでなく、麺もごまもスパイスも増量しており、食べ応えがありそう！ 販売地域に住んでいる人は、10月26日の発売をチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年10月26日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります