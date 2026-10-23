油そば「特大」も680円って安くない!? 壱角家の感謝祭【本日から】

横浜家系ラーメン「壱角家」は、グループ全体の累計222店舗突破を記念した「グループ222店舗達成記念 総力大感謝祭」の第2弾を、10月23日～31日の期間に開催します。
壱角家、家系ラーメンや油そばが680円に！
アプリ会員限定の大感謝祭第2弾を開催
今回のキャンペーンでは、壱角家の公式アプリ会員を対象に、家系ラーメン（並）または油そば（並・大・特大）を特別価格で提供します。
さらに、アプリに新規入会した人にはトッピング無料クーポンをプレゼントします。
▲家系ラーメン（並） 特別価格680円
▲油そば（並・大・特大） 特別価格680円
対象メニューを通常価格から最大350円引きとなる680円で提供します。利用するには、店内の券売機で壱角家アプリ内のキャンペーン詳細に記載されたQRコードを読み取る必要があります。
1回の来店につき1人1回まで利用でき、デリバリーやテイクアウトは対象外です。優待券や学割サービス、ほかのフェア商品、クーポン券との併用もできません。
■グループ222店舗達成記念 総力大感謝祭 第2弾
実施期間：10月23日～31日
利用方法：店内の券売機にて、壱角家アプリ内のキャンペーン詳細に記載されたQRコードを読み取ることで利用可能
対象店舗：壱角家×油そば総本店ハイブリッド店舗を含む、壱角家全店舗（※一部対象外）
※1回の来店につき、1人1回まで利用可能
※デリバリー・テイクアウトでは利用不可
※優待券、学割サービス、フェア商品、その他クーポン券との併用は不可
※野田家・壱角家 御茶ノ水店は、家系ラーメン(並)のみ対象となります
【キャンペーン対象外店舗】
壱角家 神宮球場店、駒込店、日暮里店、学芸大学店、下北沢店、葛西店、東久留米店、流山店、
浦安店、松戸店、東神奈川店、瀬谷店、京急鶴見店、春日部店、戸田店、裾野店、伊豆修善寺店、
藤岡店、小山雨ヶ谷店、結城バイパス店、弘前店、宇多津店、広島三次店、徳島応神店
アプリ会員限定の特別価格！
新規入会でトッピング無料クーポンも
今回のキャンペーンは、10月1日から実施した第1弾に続く企画です。
壱角家の公式アプリでは、新店舗や新商品、キャンペーンなどの情報を配信するほか、会員限定クーポンやスタンプを貯めて獲得できるクーポンなどの特典を用意しています。
家系ラーメンや油そばを680円で楽しめる今回のキャンペーン。新規入会者向けのトッピング無料クーポンも用意されているので、対象メニューを食べてみたい人は、この機会に壱角家へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年10月23日
・終了日：2026年10月31日
※価格は税込み表記です。
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