ファミマがスヌーピーだらけに！ 全15種のコラボ商品、限定雑貨に「まめ皿」も

ファミリーマートは10月20日から、「スヌーピーと楽しむ、ファミマの秋」キャンペーンを全国約1万6500店舗で開催します。

「PEANUTS」とのコラボレーションは今年で3年連続となり、スヌーピーをモチーフにしたスイーツやドリンク、カップ麺をはじめ、限定雑貨やオリジナルグッズが登場します。

ファミマでスヌーピーコラボ開催！

限定スイーツやマグ付きゼリー、オリジナル雑貨などが続々登場

キャンペーンではスヌーピーとコラボしたスイーツやドリンクを、10月20日より発売します（一部商品は発売日が異なる）。

・スヌーピー チョコケーキドーナツ 198円

※北海道、沖縄県、TOMONY除く全国で販売

スヌーピーの好物の一つであるドーナツをモチーフにした商品です。チョコを練り込んだケーキドーナツに、カラフルなクランチをトッピングしています。



・スヌーピー メープルバウムクーヘン 198円

スヌーピーの肉球をデザインしたパッケージが目印の、メープル味のバウムクーヘンです。



・スヌーピーマグ＆白桃ゼリー 930円

スヌーピーと仲間たちが集まったオリジナルデザインのマグカップ付き白桃ゼリーです。マグカップは全2種類を用意します。



・食べマス スヌーピー 2026 398円

スヌーピーとウッドストック、スヌーピーとチャーリー・ブラウンを組み合わせた和菓子です。

餡はミルク味とカスタード味の組み合わせ、ミルクティー味とキャラメル味の組み合わせの2種類を用意します。



・Afternoon Tea監修 ファミマル ルイボスティー 600ml 129円

スヌーピーをデザインした数量限定のコラボラベルで登場します。ノンカフェインで飲みやすい味わいが特徴です。



・Afternoon Tea監修 ファミマル アールグレイティー無糖 600ml 129円

スヌーピーをデザインした数量限定のコラボラベルです。紅茶の豊かな香りと、すっきりとした味わいが特徴です。



・スヌーピー マンハッタンクラムチャウダー味ヌードル 246円（10月27日発売）

スヌーピーのカップ麺やおまけ付きお菓子も登場。



スヌーピーのカップ麺も登場します。原宿の「PEANUTS Cafe」で提供している「あさりのマンハッタンクラムチャウダー」の味わいをイメージした、ファミリーマート限定商品です。



フタの表面には全5種類、裏面には全3種類のスヌーピーデザインを用意。数量限定で販売します。

・PEANUTS -SNOOPY- パッケージチャーム＆チョコボーロ 396円（ファミマ先行発売）

全国の一部店舗を除くファミリーマートで10月20日より先行販売します。スヌーピーと仲間たちのパッケージチャームが付いた商品で、チャームの背面には「PEANUTS」の仲間たちの紹介やエピソードを掲載しています。

ファミマオリジナルのスヌーピー限定雑貨が今年も登場！

さらに、一部の店舗では、ファミリーマート限定のスヌーピーグッズを発売します。レジ袋風エコバッグやぬいぐるみチャームなどをラインアップ。

・SNOOPY レジ袋風エコバッグ 1980円

・SNOOPY さがら刺繡キーホルダー 1430円

・ウッドストックのポテトバッグ 2860円

・ミルクシェイクポーチ 2860円

・HotなDogのぬいぐるみチャーム 3520円

・SNOOPY おかいものマスコット（ファミマオンライン限定） 3080円

限定グッズがもらえるキャンペーンも実施

10月20日10時～11月9日の期間、対象商品を2個同時に購入するごとに、ファミリーマート限定のオリジナルグッズを1個もらえる企画を実施します。

第1弾は全5種類の「フラットポーチ」、第2弾は全4種類の「まめ皿」です。第1弾は10月20日、第2弾は10月27日からスタートし、いずれも景品がなくなり次第終了します。

▪第1弾：「フラットポーチ」 全5種類

10月20日10時～11月9日

▪第2弾：「まめ皿」 全4種類

10月27日10時～11月9日

スヌーピーグッズが当たるスタンプ企画をアプリで開催

また、期間中にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。スタンプを集めて応募すると、抽選で合計240名にオリジナルグッズなどが当たります。

スヌーピー好きはファミマへ急げ！

スイーツやドリンクで秋のおやつ時間を楽しむのはもちろん、スヌーピーの限定雑貨や購入特典のグッズを集めるのも楽しそうです。

お気に入りのキャラクターやアイテムを探しに、ファミリーマートをチェックしてみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月20日

・終了日：2026年11月30日

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※価格は税込み表記です。