うまそ！ 松屋、エビチリ風の「ごろチキ」！ ふわふわ玉子の新作

牛めしの「松屋」は10月20日10時から、新商品「ごろチキチリソース」を全国の店舗（一部店舗を除く）で販売します。
松屋の人気シリーズに中華版が登場！
「ごろチキチリソース」を10月20日発売
今回登場するのは、松屋の人気シリーズ「ごろチキ」を中華風にアレンジしたメニューです。
大ぶりのチキンに特製チリソースを絡め、鉄皿に敷いたふんわり玉子と組み合わせています。
▲ごろチキチリソース定食 990円
ジューシーな鶏肉をピリ辛の豆板醤と甘酸っぱい特製チリソースで味わえる定食です。
ふんわり玉子と一緒に食べることで、辛さの中にまろやかさが加わるといいます。ご飯の上に具材を豪快にのせ、丼風にアレンジする食べ方もおすすめされています。
▲ごろチキチリソース 890円
・単品ごろチキチリソース 790円
「ごろチキチリソース」は単品でも注文できます。いずれのメニューも持ち帰りに対応しています。なお、持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。
エビチリならぬチキンチリ！ 玉子もうれしい
エビチリならぬ、チキンチリ！ 松屋の「ごろチキ」が中華風になるとは、ちょっと意外でした。
しかも、チリソースを絡めたチキンの下には、ふんわり玉子。ピリ辛のソースと玉子の組み合わせは間違いなさそうです。
ご飯にのせれば、チキンチリ丼にも。これは白ご飯をたっぷり用意して食べたいですね。
・発売日：2026年10月20日
※価格は税込み表記です。
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