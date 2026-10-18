てんやに「ポテサラ天」が登場！ ポテトサラダを揚げちゃった!?

天丼チェーン「てんや」は10月22日から、店舗スタッフが考案した「鮮やか ベジポテ天丼」を数量限定で販売します。

ポテトサラダを天ぷらに！

「鮮やか ベジポテ天丼」が数量限定登場

店舗スタッフのアイデアを商品化する第6回「俺と私の天丼コンテスト」で、金賞に選ばれたメニューです。

▲鮮やか ベジポテ天丼（みそ汁付） 790円

ポテトサラダを天ぷらにした「ポテサラ天」を主役に、パプリカやズッキーニなどを盛り合わせています。野菜が好きな茅ヶ崎店のスタッフが「彩り豊かな野菜の天丼を作りたい」という思いから考案したそう。



「ポテサラ天」は、外側がサクッと、中はとろりとクリーミーな仕上がり。さらに、甘みのあるコーンや、ジューシーなズッキーニとなす、鮮やかな赤色のパプリカ、紅芯大根を組み合わせ、さまざまな野菜の味わいや食感を楽しめるという一杯に仕上げたといいます。

藪そばが付いたセット、持ち帰り用の弁当も販売します。

▲鮮やか ベジポテ天丼と（小）藪そばサービスセット（みそ汁付） 1140円

▲鮮やか ベジポテ天丼弁当（お新香付） 790円

販売は一部店舗を除く国内のてんやで、各店舗の営業時間内に実施します。合計8000食の数量限定のため、予定数に達し次第、予告なく販売を休止または終了する場合があります。なお、デリバリーとモバイルオーダーでは販売しません。

ポテサラ好きには気になる！

「ポテトサラダの天ぷらってどう作るの!?」と思ってしまいますが、開発では「ポテサラ天」の量や揚げ方、仕上がりについて、開発チームと店舗スタッフが意見を交わしながら試作を重ねたそう。



サクッとした衣の中に、とろりとクリーミーなポテトサラダ。これは一度食べてみたいですね。



販売予定は合計8000食。ポテサラ好きはもちろん、ちょっと変わった天ぷらを食べてみたい人も、早めにてんやへ！

・発売日：2026年10月22日

※価格は税込み表記です。