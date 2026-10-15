【明日から】ファミチキ「揚げて30分以内」を提供！ 全国8割以上の店舗で

2日間限定、対象店舗で「できたてファミチキ」を提供

ファミリーマートは、10月16日・17日の2日間限定で「できたてファミチキ」企画を実施します。全国約1万3700店舗が対象で、指定の時間帯に揚げてから30分以内のファミチキを販売します。



10月16日・17日のどちらも11時～12時と17時～18時に実施します。実施店舗の詳細は、ファミリーマートのキャンペーンページで確認できます。

2006年10月17日に発売したファミチキは、2026年に20周年を迎えます。発売日の10月17日を「ファミチキの日」として日本記念日協会から正式に認定を受けたことを記念した企画です。



揚げたてのファミチキは、ジュワッとあふれる肉汁とサクサクとした衣の食感を、できたてならではの状態で楽しめるといいます。

8割以上のお店で実施

実施するのは全国約1万3700店舗で、これはファミリーマートの国内店舗の8割以上にあたります。これだけの規模なら、近所のファミマでも実施している可能性は高そうです。



普段からおなじみのファミチキですが、揚げてから30分以内となると、いつもとはまた違うおいしさがありそう。せっかくなら、衣がサクサクのうちにかぶりつきたいですね！

・開催日：2026年10月16日

・終了日：2026年10月17日

※価格は税込み表記です。