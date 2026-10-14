Switch 2のストレージ不足を解消したい人へ。1TBのNextorage製microSDがプライム感謝祭先行セールで4万円切り

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NextorageのSwitch 2対応メモリーストレージをチェック

Amazon.co.jpにて、NextorageのNintendo Switch 2対応メモリーストレージ「microSD Express GシリーズEX 1TB」が販売中だ。参考価格は4万3610円だが、プライム感謝祭先行セールにより8％オフの3万9980円で購入できる（10月14日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2動作検証済みのメモリーストレージ。最大読み出し速度は880MB/sで、一般的なUHS-I microSDカード（最大読み出し104MB/s）よりも約8倍速いという。

1TBの大容量メモリーストレージが4万円切り

ユーザーレビューを見ると“Switch 2で問題なく認識できた／読み書きが速い／大容量なので、しばらくはストレージ不足に悩まなくても良さそう”といった声が寄せられている。現時点では8％オフの価格で販売中だ。Switch 2のストレージ不足に悩んでいる人、1TBのメモリーストレージを確保したい人は本製品をチェックしてみては。