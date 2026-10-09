10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第75回
「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」10月10日（土）開催！
240Hz・1ms対応で、なんと1万7980円！ ゲーミングPC入門にもぴったりな高コスパモニター
2026年10月09日 14時30分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この秋注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、「Xiaomi ゲーミングモニター G25i 2026」をご紹介します。
240Hzの高リフレッシュレート＆1msの応答速度！
シャオミ「Xiaomi ゲーミングモニター G25i 2026」は、240Hzの高リフレッシュレートと1msの応答速度に対応した、24.5型のフルHDゲーミングモニターです。
Fast IPSパネルを採用しながら、価格は1万7980円。高速なゲームプレイに対応する性能と、導入しやすい価格を両立しています。
ポイント①：240Hz・1ms対応のFast IPSパネルを1万7980円で
Fast IPSパネルを採用し、240Hzの高リフレッシュレートと1msの応答速度に対応。それでいて1万7980円と、手に取りやすい価格が大きな魅力です。いやあ、ひと昔前の240Hz対応機の価格を知っていると、この性能がこの価格で買えるようになったのか……と、ちょっと驚きですよ。
ポイント②：DisplayHDR 400と広色域対応で映像も美しい
価格を抑えながら、DisplayHDR 400や広色域にも対応。高速な表示性能だけでなく、ゲームの映像をしっかり楽しめる仕様となっています。ゲームだけでなく、動画鑑賞にも向いた仕様ですね。
ポイント③：FreeSync Premium対応でティアリングを低減
FreeSync Premiumに対応し、高速応答と可変フレームレートによって、ティアリング（描画タイミングによる映像のずれ）を低減します。この価格で、至れり尽くせり、ゲーム向けの機能にしっかり対応した完成度の高い一台ですよ！
10月10日（土）は秋葉原に！
「Xiaomi ゲーミングモニター G25i 2026」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この秋に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この秋、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！
気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！
そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！
「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。
会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。
さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！
前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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