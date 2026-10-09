ケンタ「クリスピー」半額を開催中！ 290円→140円　3連休もずっと

ケンタッキーフライドチキンは9月30日～10月13日まで「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを全国の店舗で実施中です。
通常290円の「カーネルクリスピー」が、期間中は半額以下の140円で提供。
▲カーネルクリスピー 140円（通常290円）
「カーネルクリスピー」は、鶏むね肉をにんにくと醤油をベースに味付けし、独自の衣でサクサクに揚げた人気のサイドメニュー。日本の食文化になじみ深い“天ぷら”から着想を得て開発された、KFCのオリジナルメニューです。骨がなく食べやすいのも特徴でなんだとか。
なお、デリバリーはメニュー内容・価格が異なる場合があります。
スポーツの日を含む3連休にも利用できるお得な機会！ 半額は大きいのでチェックしておきましょう！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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