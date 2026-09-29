【本日発売】ファミマ「極旨 黒豚まん」に初のチーズ！ 肉ゴロゴロ×濃厚5種チーズ

ファミリーマートは本日9月29日、「極旨 黒豚まんチーズ」を全国で数量限定発売しました。

ファミマ「極旨 黒豚まん」に5種チーズ！ シリーズ初の新作

「極旨 黒豚まん」シリーズは、2019年の発売以降、累計販売数9000万食を突破している中華まんです。今回、シリーズ初のチーズ入り商品が登場。

▲極旨 黒豚まんチーズ 250円

国産黒豚を100％使用した、あらびき肉のゴロッとした食感が特徴の黒豚まんに、モッツァレラ、ゴーダ、レッドチェダー、パルミジャーノ・レッジャーノ、カマンベールの5種類のチーズを閉じ込めています。



モッツァレラの伸びる食感やゴーダのまろやかなコク、レッドチェダーの程よい酸味に加え、カマンベールの芳醇な香り、24ヵ月熟成のパルミジャーノ・レッジャーノの濃厚な旨みが重なり、ひと口ごとにチーズの濃厚な香りと旨みが広がるといいます。



さらに、黒豚にはあらびき黒コショウを増量してガツンとした刺激をプラス。隠し味にこうじみそを合わせることで奥深いコクを引き出し、5種類のチーズが黒豚の甘みを引き立てる仕立てになっているそうですよ。

黒豚まんの“肉ゴロゴロ”に5種チーズ！

ファミマの「極旨 黒豚まん」といえば、具材比率50％、中華まんの中でも最大級にカットした具材による“肉ゴロゴロ”の食感が魅力。今年も9月1日から定番の「極旨 黒豚まん」と、スパイスを前年より40％増量した「極旨 黒豚まんカレー」が登場しています。

▼関連記事

ファミマ「黒豚まん」はなぜ売れる？ 今年は“スパイス感40％増”で再登場する商品も（PR）



そこへ今回、シリーズ初となるチーズ入りが仲間入り。黒豚のゴロッとした肉感に、モッツァレラやカマンベール、24ヵ月熟成のパルミジャーノ・レッジャーノなど5種類のチーズを合わせるという、なんとも濃厚そうな新作です。



肉ゴロゴロの黒豚まんからチーズが出てくるなんて、これはうまそう！ 数量限定ということなので、見つけたら食べてみたいですね。

・発売日：2026年9月29日



※価格は税込み表記です。

※地域や店舗によって価格、発売日、仕様などが異なる場合があるほか、一部地域・店舗では取り扱いがない場合がある