やったね！ 370gのボリューム「チャーハン」100円引き！ 7種対象でお得に

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は、10月13日～22日の10日間、チャーハン商品の100円引きキャンペーンを実施します。

「伝説のすた丼屋」のチャーハンが人気沸騰

感謝の100円引きキャンペーン

100円引きキャンペーンの対象となるのは、50年以上の歴史を持つチャーハンをはじめ、月見やキムチ、唐揚げ、焼豚、すたみな、オムなどのバリエーションメニューです。

8月31日に全国で期間限定販売を開始したチャーハンは、約5週間で累計販売数5万食を突破。販売継続を望む声を受け、10月1日からグランドメニューとして販売しています。

▲チャーハン 通常930円→830円

刻んだチャーシュー、ナルト、ネギ、卵を具材に使用したチャーハンです。ラードを使い、高火力で一気に炒めることで、パラッとしながらもしっとりとした食感に仕上げています。総重量は370gです。

■累計5万食突破感謝キャンペーン

内容：対象のチャーハン商品を通常価格より100円引き

販売店舗：伝説のすた丼屋、名物すた丼の店 全国各店舗

期間：10月13日～22日 10日間

対象商品：

・チャーハン 通常930円→830円

・月見チャーハン 通常1030円→930円

・キムチチャーハン 通常1030円→930円

・唐揚げチャーハン 通常1130円→1030円

・焼豚チャーハン 通常1130円→1030円

・すたみなチャーハン 通常1330円→1230円

・オムチャーハン 通常1330円→1230円

※各商品は大盛り（＋230円）、腹八分目（-100円）も選べます。

一部店舗では価格や取り扱い商品が異なる場合があり、デリバリーサービスでの販売価格も店内価格とは異なります。

お得に味わうチャンス！

ラードと高火力で仕上げた、パラッとしながらもしっとりとしたチャーハンをお得に味わえる今回のキャンペーン。定番のチャーハンはもちろん、月見やキムチ、唐揚げなどのアレンジも気になりますね。

気になっていた人は、10月22日までの100円引き期間に、伝説のすた丼屋や名物すた丼の店で味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月13日

・終了日：2026年10月22日

※価格は税込み表記です。