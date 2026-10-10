肉×肉の豪快バーガー！ やりすぎ感ある「モンスターチキン竜田」登場

ハンバーガーチェーン「ファーストキッチン」は10月15日より、人気商品「チキン竜田バーガー」をリニューアルし、新商品を含む3種類のバーガーを販売します。
サクサク衣の「チキン竜田バーガー」が進化！
今回のリニューアルでは、チキン竜田のサクサクとした衣と、肉汁あふれる旨みを楽しめるように仕立てを変更。醤油・酒・みりんのコクに、生姜と隠し味のにんにくを加えた味付けが特徴といいます。
さらに、店内で焼き上げるたまごを組み合わせた商品や、チキン竜田とパティを重ねたボリュームのある商品も登場します。
▲サク旨やみつきチキン竜田バーガー 540円
リニューアルしたチキン竜田を味わえる定番商品です。手作り感をコンセプトに、一つひとつ手切りした鶏肉に衣を丁寧に手付けし、サクサクとした食感に仕上げています。
醤油・酒・みりんで肉の旨みを引き出し、生姜とにんにくを隠し味に使用。キツネ色の衣と、白くきれいな粉吹き、適度な凹凸も特徴といいます。
▲【期間限定】サク旨ベーコンエッグチキン竜田バーガー 680円
サクサク食感のチキン竜田に、店内で丁寧に焼き上げたたまごを組み合わせたバーガーです。
香りのよいベーコンと特製てりやきソースをトッピングし、和の旨みを楽しめる一品に仕上げています。
▲【期間限定】サク旨Wミートモンスターチキン竜田バーガー 950円
チキン竜田にFKスマッシュパティを大胆に重ねた、ボリューム感のあるバーガーです。
香りのよいベーコンとコクのあるスライスチーズをトッピングし、ブラックペッパーでアクセントを加えています。チキンとパティの2種類の肉を使用した、見た目にも豪華な期間限定商品です。
■平日10時～15時は「昼得セット」650円～も販売中
バーガーにポテトSとドリンクが付いた「昼得セット」も販売。価格は650円からで、5種類をラインアップ。
平日10時～15時に販売しますが、店舗によって販売する曜日や時間帯が異なる場合があります。
肉×肉のモンスター、これはやりすぎでは!?
今回の新作で特に目を引くのが「Wミートモンスターチキン竜田バーガー」。サクサクのチキン竜田にパティを重ね、さらにベーコンとチーズまで！ 肉に肉を重ねるとは、ちょっとやりすぎでは!?
でも、こういう豪快なバーガーって、無性に食べたくなるんですよね。ガッツリ食べたい日に挑戦したいです。
“モンスターチキン”は、期間限定なので気になる人はお早めに！
・開始日：2026年10月15日
・終了日：2026年12月上旬（予定）
※価格は税込み表記です。
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