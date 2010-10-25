日本HP、ローカルAIとハイブリッドAIの活用を紹介 新AI PCも披露
日本HPは10月7日、品川プリンスホテルで年次イベント「HP Future of Work AI Conference 2026」を開催した。テーマは「成果に結びつけるAIの社会実装～ローカルAIとハイブリッドAIの最前線」で、AIを業務成果へ直結させるための考え方や最新技術、活用事例を紹介した。会場には1,000名超が来場し、あわせて14インチの新AI PC「HP EliteBook 8 G2iW 14」や高性能モバイルワークステーション「HP ZBook Ultra G3a 16」なども披露された。
イベントの基調講演では、HP Inc.のギャガン・シン氏が、AIが働き方そのものを変える流れを解説した。特に、クラウドだけでなくデバイス上でAIを処理する「AI at the Edge」や、利用者に寄り添う「パーソナルインテリジェンス」の重要性を強調した。さらに、信頼できるAIエッジの構築、常に寄り添うパーソナルAIの実現、AIによる現場変革という3本柱を示し、デバイスや場所を問わず一貫したAI体験を目指す姿勢を打ち出した。
注目の新製品「HP EliteBook 8 G2iW 14」は、日本のビジネスパーソンの使い方を想定して設計された14インチAI PCだ。1kg未満の軽量設計で持ち運びやすく、長時間駆動バッテリ、高度なセキュリティ、充実した接続端子を備える。満員電車での通勤、社内外の移動、外出先のオンライン会議まで、オフィスと現場を行き来する働き方に対応する一台だという。
展示エリアでは、AIワークロード向けのモバイルワークステーション「HP ZBook Ultra G3a 16」や、次世代ビデオ会議システム「HP Dimension with Google Beam」も紹介された。特にZBook Ultra G3a 16は、AMD Ryzen AI Max PRO 400シリーズを搭載し、最大192GBメモリに対応することで、大規模AIモデルのローカル実行を視野に入れる高性能機だ。HP Dimension with Google Beamは、3D映像で遠隔地の相手を同じ空間にいるかのように映し出し、表情やしぐさを立体的に捉える新しいコミュニケーション体験を提供する。日本HPは今後も、AI PCやAIワークステーション、ハイブリッドAIの活用支援を通じて、AIを“使う”段階から“成果を生む”段階へ押し上げていく方針だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります