日本HP「HP OmniBook Ultra 16 AI PC」発表、最大128GBメモリ・1ペタフロップのAI性能
日本HPは10月15日、NVIDIA RTX Sparkを搭載した16インチ型AIノートPC「HP OmniBook Ultra 16 AI PC」を発表した。受注開始は10月29日で、価格は596,200円から（10月29日受注開始のエクストリームプラスモデルは796,400円から）となる。
発売ラインアップには、64GBメモリと1TB SSDを備えるエクストリームプラスモデル、32GBメモリと1TB SSDのエクストリームモデル、128GBメモリと2TB SSDのエクストリームプロモデルがある。
「HP OmniBook Ultra 16 AI PC」は、パーソナルAIエージェント、ローカルAI、高度なクリエイティブ体験を1台にまとめたプレミアムノートPCだ。開発者、クリエイター、起業家、ゲーマーなど、高度なAI活用を求めるユーザーを主な対象に設計され、オンデバイスAIとクラウドAIを組み合わせた新しいワークフローを支える。
注目点は、薄型筐体に高性能AI処理と放熱設計を盛り込んだ点にある。最大128GBのユニファイドメモリと最大1ペタフロップのFP4 AI性能を備える構成を用意し、大規模モデルの実行や複雑なAIワークフローに対応する。さらに、タワーヒンジとトランクアーキテクチャーを採用し、大型ヒートパイプと2基の超薄型ファンで空気の流れと放熱効率を高める。ディスプレイはVESA DisplayHDR True Black 1000認証の16インチ3K OLEDで、4基のスピーカーも搭載する。
携帯性も強みだ。99Whバッテリを内蔵し、最大17時間のバッテリ駆動に対応する。急速充電では約30分で最大50％まで充電できるため、外出先や制作現場でも使いやすい。
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