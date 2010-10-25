日本HP、軽量AI PC 2機種を発表 法人向けEliteBookと個人向けOmniBook X Aero 14
日本HPは、軽量設計とローカルAI処理性能を強みとする新しいAI PC「HP EliteBook 8 G2iW 14」と「HP OmniBook X Aero 14」を発表した。販売開始日はHP EliteBook 8 G2iW 14が10月7日、HP OmniBook X Aero 14が11月下旬以降で、希望販売価格はそれぞれ529,100円から、209,800円からとなる。
法人向けのHP EliteBook 8 G2iW 14は、最新のインテル Core シリーズ3プロセッサーを搭載し、システム全体で最大39 TOPSの処理性能を備えるAIモバイルPCだ。高解像度2.2Kディスプレイや5MP＋IRカメラの選択肢も用意し、ビデオ会議や資料閲覧を快適にするという。構成により1kg未満の軽量ボディ、Wi-Fi 7、オプションの5G接続、56Whバッテリを備え、ハイブリッドワークでの機動力を高める設計だ。加えて、交換可能なキーボードやHP Wolf Securityなど、導入後の保守性とセキュリティにも配慮している。
個人向けのHP OmniBook X Aero 14は、1kg未満の14インチ筐体に高い生産性を凝縮したモデルだ。インテル Core 5およびCore 7プロセッサーを採用し、ローカル環境でのビデオ再生で最大21時間のバッテリー駆動を実現する。最大32GBメモリと最大1TBストレージの選択肢、2.2K対応の16:10ディスプレイ、180度開閉ヒンジ、Thunderbolt 4やHDMI 2.1など豊富な端子を備え、仕事からエンターテインメントまで幅広い用途に対応する。
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