セブンに「じゃりじゃり食感」のパン登場！ コーヒー味で北海道限定

セブン‐イレブン・ジャパンは「コーヒー＆ホイップのキューブパン」と「じゃりぱん コーヒークリーム」を北海道内のセブン‐イレブン店舗にて10月6日より順次発売します。
「コーヒー」をテーマにした菓子パンが登場
コーヒーの豊かな風味と食感にこだわった菓子パン2品が登場します。
四角いフォルムの“キューブパンシリーズ”から「コーヒー＆ホイップのキューブパン」を、地域で親しまれているじゃりぱんからは「じゃりぱん コーヒークリーム」の2品を発売します。
▲「コーヒー＆ホイップのキューブパン」（235円）
かわいらしい四角いフォルムが特長のキューブパンシリーズです。
しっとりとしたコーヒー風味の生地でほろ苦いコーヒークリームを包み、甘みのあるコーヒーホイップを入れた菓子パンです。
▲「じゃりぱん コーヒークリーム」（162円）
ふんわりと焼き上げた口どけのよいパン生地に、グラニュー糖の粒感を残した特製のコーヒークリームをサンド。
じゃりじゃりとした心地よい砂糖の食感と、ほろ苦いコーヒーの味わいを楽しめます。幅広い層のお客様になじみ深い、昔ながらの味わいに仕立てているそうです。
砂糖のじゃりじゃり食感が気になる！
今回の2品で特に気になるのは、砂糖の粒感を残した「じゃりぱん コーヒークリーム」。ほろ苦いコーヒークリームと、じゃりじゃりとした砂糖の食感という組み合わせがユニークです。
コーヒー生地にクリームとホイップを詰めたキューブパンも登場しますが、どちらも北海道限定なのが惜しいところ。道内のセブンで見かけたらチェックしてみたいですね。
（※文中の価格はすべて税込）
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