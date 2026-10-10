「チロルチョコきなこもち」がアイスになっちゃった！ ファミマで13日発売

ファミリーマートは10月13日、チロルチョコとコラボレーションした新商品「チロルチョコきなこもちアイスバー」を全国の店舗で発売します。価格は194円です。

あの「チロルチョコきなこもち」がひんやりアイスに！

チロルチョコの「きなこもち」は、香ばしいきなこチョコと独自開発のもちグミを組み合わせた、チロルチョコの「もちシリーズ」を代表する商品です。発売から20年を超えた現在も、世代を問わず親しまれています。

▲チロルチョコきなこもちアイスバー 194円

今回登場するのは、チロルチョコのロングセラー商品「きなこもち」の味わいをアイスバーで表現した商品です。

今回のアイスバーでは、きなこ風味のチョココーティングの下にきなこアイスを重ね、中心部にもちソースを入れています。

やわらかく伸びるもちソースが食感のアクセントとなり、ひとくち目から最後まで変化を楽しめるとしています。

パリッ、ひんやり、もちもち！

おなじみのチロルチョコきなこもちが、ひんやり楽しめるアイスになって登場します。

パリッとしたチョコともちソースの組み合わせが気になる人は、発売日にファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月13日

※価格は税込み表記です。