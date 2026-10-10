「チロルチョコきなこもち」がアイスになっちゃった！ ファミマで13日発売

ファミリーマートは10月13日、チロルチョコとコラボレーションした新商品「チロルチョコきなこもちアイスバー」を全国の店舗で発売します。価格は194円です。
あの「チロルチョコきなこもち」がひんやりアイスに！
チロルチョコの「きなこもち」は、香ばしいきなこチョコと独自開発のもちグミを組み合わせた、チロルチョコの「もちシリーズ」を代表する商品です。発売から20年を超えた現在も、世代を問わず親しまれています。
▲チロルチョコきなこもちアイスバー 194円
今回登場するのは、チロルチョコのロングセラー商品「きなこもち」の味わいをアイスバーで表現した商品です。
今回のアイスバーでは、きなこ風味のチョココーティングの下にきなこアイスを重ね、中心部にもちソースを入れています。
やわらかく伸びるもちソースが食感のアクセントとなり、ひとくち目から最後まで変化を楽しめるとしています。
パリッ、ひんやり、もちもち！
おなじみのチロルチョコきなこもちが、ひんやり楽しめるアイスになって登場します。
パリッとしたチョコともちソースの組み合わせが気になる人は、発売日にファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年10月13日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります