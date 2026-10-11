富山ブラックに金沢ハントンライス！ ファミマで北陸グルメ6品、13日から

ファミリーマートは10月13日から、北陸地方のご当地グルメや地元食材を使った商品を展開する「北陸3県味巡り！」フェアをエリア限定で開催します。

北陸の「うまいもの」6品が登場

北陸地方の店舗を中心に、名店監修の麺・ごはんメニューや、福井県産のさつまいも、富山県の牛乳、石川県で焙煎した加賀棒ほうじ茶を使った商品など全6品を順次発売します。



販売エリアは富山県、石川県、福井県を中心に、商品によっては愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の一部店舗にも拡大。

▲中華そば 一力 監修 中華そば 630円

発売地域：富山県、石川県、福井県

福井県敦賀市の名店「中華そば 一力」が監修した商品です。

豚肉や鶏肉の旨みをきかせた醤油ベースのスープに、ブラックペッパーをアクセントとして加えています。チャーシュー、メンマ、ねぎ、紅しょうがをトッピングしています。

▲キッチンユキ 監修 ハントンベーキライス 698円

発売地域：富山県、石川県、福井県

石川県金沢市の老舗洋食店「キッチンユキ」が監修した商品です。

ベーコンや玉ねぎの旨みがきいた、醤油ベースの焼きめし「ベーキライス」に、しっとりとした玉子シートを合わせています。さらに、ケチャップ、白身魚フライ、タルタルソースを組み合わせました。

▲麺家いろは 監修 富山ブラック焼そば 430円

発売地域：富山県、石川県、福井県

富山ブラックラーメンで知られる「麺家いろは」が監修した焼そばです。

醤油に煮干しや魚醤などを配合し、魚介の旨みをきかせたタレを、コシのある太麺に合わせました。麺にブラックペッパーを和え、トッピングにも使用しています。

▲福井県産とみつ金時 おいもチップス 298円

発売地域：富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県の一 部、静岡県の一部

福井県産のさつまいも「とみつ金時」を使用したチップスです。

薄切りにしたとみつ金時を油で揚げ、鳴門の塩を振っています。素材そのものの味わいを楽しめるという、おやつ感覚の商品です。

▲ふんわりパン とやまの牛乳入りホイップ＆苺ジャム 158円

発売地域：富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県の一 部、静岡県の一部

富山県の牛乳「とやまの牛乳」を使用したパンです。

コクのあるミルクホイップクリームに苺ジャムを合わせ、ふんわりとした食感に仕上げています。苺ジャムの甘酸っぱさが味わいのアクセントになっています。

▲加賀棒ほうじ茶 大きなエクレア 298円

発売地域：富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県の一 部、静岡県の一部

※10月27日発売

石川県で焙煎した「加賀棒ほうじ茶」を使用したエクレアです。香ばしさのあるほうじ茶クリームをたっぷりと入れた、ボリュームのある仕立てです。

北陸のうまいものをコンビニで食べ比べ！

名店監修のご当地グルメから、地元食材を生かしたパンやおやつまでそろう今回のフェア。北陸ならではの味をコンビニで楽しめるのはうれしいですね。

気になる商品を見つけたら、近くのファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月13日

・発売日：2026年10月27日（加賀棒ほうじ茶 大きなエクレア）

※価格は税込み表記です。