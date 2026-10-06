10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第53回
「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」10月10日（土）開催！
画面を見ずに直感操作！ 写真編集やイラスト制作の効率を高める左手デバイス
2026年10月06日 17時20分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、左手デバイス「TourBox Elite Plus」をご紹介します。
手元を見ずに直感操作できるクリエイター向け左手デバイス
TourBox「TourBox Elite Plus」は、イラスト制作や写真編集を行なうユーザーに向けた左手デバイスです。
複数の回転操作子を使って、ブラシや写真のパラメーターを指先で微調整できるのが特徴。ボタンの組み合わせによるショートカット操作にも対応し、作業中の手の移動を抑えられます。
ポイント①：「見ずに操れる」直感的な操作性
TourBox Elite Plusの魅力は、ずばり画面を見ずにできる操作が増えること。イラスト制作や写真編集では、画面上の操作対象を確認しながら作業する場面も多いですが、本製品なら手元のボタンやダイヤルを使って、直感的に操作できます。集中力に違いが出てきますよ。
ポイント②：3つの回転操作子で細かなパラメーター調整
3つのダイヤルを搭載しているのも特徴です。ブラシの設定や写真編集のパラメーターなどを、指先で転がすようにして操作できます。マウスやトラックパッドよりも、微調整が格段にしやすくなります。
ポイント③：ボタンの組み合わせで大量のショートカットを呼び出せる
ボタンを組み合わせて操作することで、大量のショートカットを呼び出せるため、手を大きく動かすことなく、さまざまな機能に素早くアクセスできるのが魅力。イラスト制作や写真編集で繰り返し使う操作を、手元に集約したいユーザーに向けた一台です。
10月10日（土）は秋葉原に！
TourBox「TourBox Elite Plus」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！
気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！
そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！
「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。
会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。
さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！
前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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