ハーゲンダッツからかぼちゃづくし！「パパパパンプキンタルト」登場

ハーゲンダッツは10月6日より、「パパパパンプキンタルト」を全国のファミリーマートで数量限定発売します。

▲ハーゲンダッツ「パパパパンプキンタルト」 399円

秋の味覚であるかぼちゃを使い、パンプキンタルトを表現したアイスクリームです。パンプキンアイスクリーム、パンプキンソース、パンプキンコーティング、パンプキンクッキーの4つの「パ」を詰め込んだ商品となっています。

パンプキンアイスクリームにパンプキンソースを混ぜ込み、パンプキンコーティングを合わせています。

コーティングの上には、パンプキンクッキーとタルト生地をイメージしたタルトグラハムクッキーをトッピングしています。

かぼちゃの濃厚な味わいとザクザクとした食感を楽しめるといいます。内容量は86mlです。

かぼちゃをとことん楽しむ秋アイスが登場

かぼちゃをアイスクリームだけでなく、ソースやコーティング、クッキーにも使った「パパパパンプキンタルト」。

秋らしいかぼちゃの味わいとザクザク食感を一緒に楽しめる一品なので、ファミリーマートで見かけたらチェックしてみてはいかがでしょうか。数量限定なので、気になる人は早めに味わってみてください。

・発売日：2026年10月6日

※価格は税込み表記です。