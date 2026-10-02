セブン「からあげ15個」が895円！ ピザもポテトも30％引き、本日から

セブン‐イレブンは10月中の金・土・日曜日を中心に、店内調理品を事前注文できる「7NOW モバイルオーダー」で対象商品が30％引きになるキャンペーンを実施します。本日10月2日スタート。
ピザ、ポテト、からあげが30％引き！
セブンのモバイルオーダー
「7NOW モバイルオーダー」は、今年4月にスタートしたサービス。アプリで事前に注文・決済し、自分で指定したセブン‐イレブン店舗へ受け取りに行く仕組みです。
店内で調理する揚げ物やピザなどを事前に注文可能。大人数向けの「盛盛シリーズ」など、7NOW専用商品も用意されています。
今回、「7NOW モバイルオーダー」で対象商品が30％引きになるキャンペーンを実施。「お店で焼いたピザ」やフライドポテト、からあげなどが対象です。
▲【盛盛】若鶏のからあげ15個
1279.80円→895.32円
▲【盛盛】ミックスポテト（塩＆コンソメ風味）
810円→567円
▲【盛盛】揚げたこ焼き15個
1069.20円→748.44円
▲お店で焼いたピザ ふわもちマルゲリータ
780.84円→546.48円
▲お店で焼いたピザ ふわもち照り焼きチキン
880.20円→615.60円
▲揚げたて！フライドポテト
250.56円→174.96円
▲【倍盛】揚げたて！フライドポテト
501.12円→349.92円
実施日は10月2日～4日、9日～11日、23日～25日、30日～31日（10月16日～18日の金・土・日は対象外）。
からあげ15個なら約384円もお得！
例えば「お店で焼いたピザ ふわもちマルゲリータ」は通常780.84円のところ546.48円、「揚げたて！フライドポテト」は250.56円のところ174.96円に。ピザなら234円ほど、ポテトなら75円ほどお得になります。
さらに「【盛盛】若鶏のからあげ15個」は1279.80円→895.32円と、384円ほどお得。家族や友人と食べるものをまとめて注文するなら、30％引きはなかなか大きいです。
今回のキャンペーンをきっかけに、「セブンで揚げたてや焼きたてをまとめて注文できる」ことを覚えておくと、今後も役立ちそうですね。エンゲージビュー
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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