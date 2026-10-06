10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第48回
「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」10月10日（土）開催！
あえて有線接続のみ！ 格闘ゲームの世界王者とコラボした競技特化型の超高速レスポンスゲームパッド
2026年10月06日 13時10分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲーミングマウス「M-VM800BK」をご紹介します。
あえての有線接続で高機能を実現
GameSir「Tarantula 8K PC MenaRD Edition」
GameSir「Tarantula 8K PC MenaRD Edition」は、有線接続に限定することで8000Hzのポーリングレートを実現したゲームパッドです。
低遅延と軽量設計を追求し、競技レベルのeスポーツに特化。格闘ゲームの世界王者MenaRD選手とのコラボモデルで、専用デザインにも注目です。
ポイント①：有線接続に絞り、8000Hzの超高速入力を実現
ワイヤレスではなく有線接続に限定することで、ポーリングレート8000Hzを実現。入力速度を重視する競技シーンに向けた仕様です。素早い操作が求められるゲームで、入力性能にこだわりたいユーザーに注目してほしいポイントです。
ポイント②：0.5msの低遅延と180gの軽量設計
0.5msの低遅延に加え、本体重量は約180gと軽量。競技レベルのeスポーツに特化した設計で、特に格闘ゲームでの使用を意識した仕様が特徴です。操作の反応速度や取り回しを重視するプレイヤーに向けた一台です。
ポイント③：世界王者MenaRDとのコラボによる専用デザイン
格闘ゲームの世界王者、MenaRD選手とのコラボモデルで、グリーンとゴールドを組み合わせた専用カラーを採用。さらにグリップ部分には、MenaRD選手本人のサインがデザインされています。競技向けの性能だけでなく、コラボモデルならではの特別感も魅力です。
10月10日（土）は秋葉原に！
GameSir「Tarantula 8K PC MenaRD Edition」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！
気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！
そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！
「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。
会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。
さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！
前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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