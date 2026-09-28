5年ぶり「おうちでファミチキ」復活！ 冷凍10個＋揚げ油で自宅で揚げたて

ファミリーマートは「おうちでファミチキ」セットを9月28日よりECサイト「ファミマオンライン」にて販売開始しました。

5年ぶりに復活！

自宅で揚げたて「おうちでファミチキセット」

ファミチキ20周年という節目に、「おうちでファミチキ」が5年ぶりに復活しました。

「おうちでファミチキ」は、冷凍ファミチキ10個とファミチキ揚げ油2本をセットにした商品です。

価格は4560円で、別途送料がかかります。ファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」で数量限定販売し、配送は11月上旬以降を予定しています。

特設ページによると、「ファミチキ揚げ油」は、キャノーラ油とパーム油の2種類をベースに配合。素材の旨みやコクを引き出しつつ、口残りする油っぽさを抑えるよう工夫されているといいます。



調理する際は、厚手の鍋にファミチキが完全に浸かる量の揚げ油を入れ、約180℃まで加熱。凍ったままのファミチキを入れ、1～2個の場合は中火で約4分30秒～5分を目安に揚げます。



油から取り出したあとは3分ほど置き、余熱で内部までじっくり熱を通せば完成。お店でおなじみのファミチキを、自宅で揚げたてで楽しめます。また、アレンジ料理にも利用できるといいます。

なお、購入者の中から抽選で1000人に1人に、ファミチキ1年分の期間限定ファミマポイント（9万520円相当）が当たるキャンペーンも実施されます。

新味のファミチキが3週連続で登場

また、9月29日から、ファミチキ20周年を記念した「オトナ★ファミチキ」の新フレーバーが、ファミリーマート店頭で3週連続で登場します。

「上質」「こだわり」「贅沢」をキーワードにした記念フレーバーです。スモーキーペッパー味、ごま山椒味、ピッツァ味の3種類を順次展開します。

▲ファミチキ（スモーキーペッパー味） 258円

発売日：9月29日

ファミチキ20周年記念フレーバーの第1弾です。ファミチキにピリッと辛いブラックペッパーとスモークの風味を合わせています。

▲ファミチキ（ごま山椒味） 258円

発売日：10月6日

第2弾の「ごま山椒味」は、香ばしい2種類のごまとしびれる山椒の風味を合わせています。

▲ファミチキ（ピッツァ味） 258円

発売日：10月13日

第3弾「ピッツァ味」は、トマトを使用したピザソースとパルメザンチーズで、ペパロニピザ風の味わいに仕上げています。

20歳のファミチキ、攻めてる！

今年はファミチキ20周年ということで、ファミチキの発売日である10月17日を「ファミチキの日」に制定し、日本記念日協会から正式に認定されました。



新フレーバーを3週連続で投入するだけでなく、5年ぶりの「おうちでファミチキ」まで復活。20歳を迎えたファミチキ、かなり攻めています。

また、ファミリーマートは、過去に実施した「ファミチキ王決定戦」も復活します。期間中にファミペイを提示してファミチキ各種を購入するとスタンプがたまり、その数でランキングを競います。

キャンペーン期間中にファミチキを最も多く購入した人には、ファミチキ1年分のファミペイ無料引換クーポンをプレゼントします。期間は9月29日0時から10月19日23時59分までです。

・発売日：2026年9月29日

※価格は税込み表記です。