ヤッホーのセブン限定ビールに新作！ 白ブドウ香る「有頂天エイリアンズ」

セブン‐イレブンは10月13日から、ヤッホーブルーイングと共同開発したクラフトビール「限定改造 有頂天エイリアンズ New World Hop」を全国の店舗で順次発売します。数量限定での販売です。
セブン限定のクラフトビールに新作！
「有頂天エイリアンズ New World Hop」が数量限定で登場
「限定改造 有頂天エイリアンズ New World Hop」は、2025年に発売を開始した「有頂天エイリアンズ」の新フレーバーで、ニュージーランド産のホップを使ったヘイジーIPAです。
ヘイジーIPAは、濁った液色と控えめな苦み、フルーティーな香りとジューシーな味わいが特徴で、ビールが苦手な人でも飲みやすいビアスタイルといいます。
▲限定改造 有頂天エイリアンズ New World Hop 368円
「ニューワールドホップ」と呼ばれるニュージーランド産のホップを使用。白ブドウを思わせる爽やかで気品のある香りと、しぼりたてのフレッシュジュースのような味わいが特徴です。アルコール度数は6.0％です。
「金のマルゲリータ」と合わせるのもアリ！
セブン‐イレブン限定のクラフトビールに、新たなフレーバーが加わります。
なお、セブン‐イレブンで購入できるオススメの組み合わせとして「カップデリ たことブロッコリー 手摘みバジルのサラダ」や「冷凍食品 金のマルゲリータ」、「たっぷりタルタルソースのフィッシュバーガー」が紹介されています。
金のマルゲリータとビールの組み合わせ、ちょっと気になりますね！
・発売日：2026年10月13日
※価格は税込み表記です。
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