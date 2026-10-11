セブンの「飲むわらびもち」がうまそ！ 富良野メロン×ミルクの北海道限定スイーツ

セブン‐イレブンは、北海道限定の「まぜまぜスイーツ メロンミルク わらびもち入り 富良野メロンソース使用」を、10月6日から北海道内の店舗で順次発売しています。

富良野メロン×ミルク！ わらびもち入りの3層スイーツ

「まぜまぜスイーツ」は、カップの中で層になった具材をストローで混ぜながら楽しむスイーツシリーズです。今回登場したのは、富良野メロンのソースを使った北海道限定フレーバー。

▲まぜまぜスイーツ メロンミルク わらびもち入り 富良野メロンソース使用（429円）



メロンわらびもち、ミルク、メロンソース＆メロンホイップを重ねた3層仕立てで、ストローで混ぜることで、メロンの甘さとミルクのコク、わらびもちのもちぷる食感が楽しめるといいます。



メロンソースには、北海道三大メロンの一つともいわれる富良野メロンを使用。ミルクにはホワイトチョコレートを加え、クリーミーでコクのある味わいに仕上げています。

ストローでわらびもちを楽しむって、気になる！

わらびもちをストローで混ぜながら味わうという、ちょっと変わったスイーツ。しかも今回は、富良野メロンを使った北海道らしいフレーバーです。



メロンの爽やかな甘さに、ホワイトチョコ入りミルクのまろやかさ。そこにわらびもちのもちぷる食感が加わるなんて、おいしそう！



北海道限定・期間限定の商品なので、現地のセブン‐イレブンで見かけたら試してみたくなりますね。



（※文中の価格はすべて税込）