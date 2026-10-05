【明日から】大切りが110円！ はま寿司フェア3品、まぐろ・にしんなど100円台

はま寿司は10月6日より、110円の「大切り 直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味）」など、期間限定商品3品を全国の店舗で販売します。
▲大切り 直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味） 110円
目玉の「大切り 直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味）」は、びんちょうまぐろを大葉の爽やかな風味と、にんにくが香る醤油で仕上げたという“大切り”ネタ。
はま寿司の最安価格帯となる110円で販売されます。
そのほか、北海道産のにしん、つぶ貝を使用したネタも登場します。
▲北海道水揚げ にしん 132円
にしんは豊かな旨みと上品な脂の甘みが特徴とのことです。
▲北海道産つぶ貝のキムチ和え軍艦 176円
つぶ貝のコリッとした歯ごたえと旨みに、キムチのピリ辛さを合わせたという一品。
いずれもなくなり次第終了です（一部商品は販売期間が異なる）。
110円の大切りネタは、はま寿司行ったらマストで食べたいですね。なお、はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念して、抽選で合計80名様にはま寿司で使える3000円分の食事優待券をプレゼントするキャンペーンを実施。Xもあわせてチェックしてみては。
・発売日：2026年10月6日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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